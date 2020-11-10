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秀智甜笑搭粉紅圍巾迷死人　手腳快搶到瑞典牌夯款

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▲▼ 秀智 。（圖／翻攝skuukzky IG）

▲秀智圍著Acne Studios圍巾漾甜美笑容，融化粉絲的心。（圖／翻攝skuukzky IG）

記者陳雅韻／台北報導

天氣轉冷，如何在室外穿得暖、室內又不悶熱，不妨學南韓「國民初戀」秀智的穿搭術，她在頂樓拍照，看得出風不小，她穿著2014年創立的南韓時尚品牌MAISONMARAIS短版外套，脖子上繞著瑞典夯牌Acne Studios羊毛圍巾，保暖又有型，配上她的甜美笑容，輕鬆贏得百萬粉絲按讚。

▲▼ 秀智 。（圖／翻攝skuukzky IG）

▲▼ 秀智 。（圖／翻攝skuukzky IG）

▲秀智穿南韓品牌MAISONMARAIS短版外套搭配牛仔褲。（圖／翻攝skuukzky IG）
 

一條舒服又好搭的圍巾是冬季必備單品，秀智入手的Acne Studios玫瑰粉色款，搭配冬季普遍暗色系的服裝很出色，與她的米白外套也是絕配，她隨手將圍巾繞兩圈，自然不做作而引好評，可惜此色圍巾是官網已售罄的熱門款，同款式還有灰、咖啡、黑或米色等不同選擇。

▲▼ Acne Studios 。（圖／公關照）

▲秀智的Acne Studios玫瑰粉色羊毛圍巾，目前官網已售罄，約4710元。（圖／翻攝Acne Studios官網）

▲▼ Acne Studios 。（圖／公關照）▲▼ Acne Studios 。（圖／公關照）
▲精品童裝店Supermakids引進Acne Studios童裝開襟式毛衣（左）6,380元，毛帽2,980元。（圖／Supermakids提供）

Acne Studios另一招牌是創意總監Jonny Johansson隨手塗鴉的方塊臉Face，兩個眼睛配上一條直線的無表情圖案，出現在帽T、毛衣等各式商品，備受潮人追捧。複合式精品童裝店Supermakids引進Acne Studios童裝系列羊毛衫、棉T恤與毛帽，讓不少嬌小媽咪也想擠進童裝，與小童一起穿親子裝。

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關鍵字：

秀智, Acne Studios
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