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小CK「雙11」開大絕！破百包款狂殺4折起　最夯焦糖色、毛毛包好想買

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記者王則絲／台北報導

新加坡鞋包品牌Charles & Keith（簡稱小CK）在台灣擁有相當高的人氣，早已攻佔女孩們的鞋包收藏，今年「雙11」檔期小CK也於網路商城加入戰局，眾多包款NT＄1,111起，甚至下殺到4折，不論是秋冬最夯的焦糖色、奶茶色包款，或是療癒系的「毛毛包」，都能找到！

▲小CK雙11 。（圖／翻攝自官網）

▲金屬鍊編織手拿包，原價NT$ 1,890 降至NT＄1,111。41％OFF（圖／翻攝自官網，以下同）

今年秋冬最夯的包款顏色非「焦糖色」莫屬，各家精品都搶著推出，而奶茶色系也依然不退燒。

▲小CK雙11 。（圖／翻攝自官網）

▲復古吊飾斜背包，原價NT＄1,890降至 NT＄1,111。41% OFF

強調設計感的不規則手提把水桶包，和像是糖果般一顆一顆的壓克力珠珠造型提把手袋，都是非常熱賣的款式，顏色選擇也相當多元，現在下殺超過五折，甚至千元內就能入手，女孩們不容錯過。

▲小CK雙11 。（圖／翻攝自官網）

▲手提水桶包，原價NT＄2,390降至NT＄1,111。54% OFF

▲小CK雙11 。（圖／翻攝自官網）

▲小型壓克力手提包，原價NT＄2,590降至NT＄990。62% OFF

另外，秋冬最應景的包款還包括了「鱷魚皮壓紋」和「毛毛」兩大元素，典雅的焦糖色鱷魚皮壓紋小方包、氣派的大手提包皆祭出五折以上優惠，現省超過1,200元，去年就開始火紅的「毛毛包」系列，也從原價NT＄2,490降價至NT＄1,240，相當佛心。

▲小CK雙11 。（圖／翻攝自官網）

▲經典鱷魚紋斜背包，原價NT＄2,390降至NT＄1,111。54% OFF

▲小CK雙11 。（圖／翻攝自官網）

▲鱷魚紋大型手提包，原價NT＄2,890降至NT＄1,150。60% OFF

▲小CK雙11 。（圖／翻攝自官網）

▲毛毛鞦韆包，原價NT＄2,490降至NT＄1,240。50% OFF

適合上班族的大容量包款因原本定價比較高，趁這個時候入手省最多！Charles & Keith 網路商城中還有超過百項的優惠包款與鞋款，其中也不乏現正熱賣的秋冬品項，超好逛。

▲小CK雙11 。（圖／翻攝自官網）

▲雙側拉鍊托特包，原價NT＄3,090降至NT＄1,230。60% OFF

除網店之外，實體門市也有部分鞋包品項參與活動，快到店裡挖寶搶便宜！

▲小CK雙11。（圖／翻攝自Line官方）

▲小CK雙11。（圖／翻攝自Line官方）

▲小CK實體店鋪也有參與優惠。（圖／翻攝自Line官方）

看完了鞋、包配飾，現在也是個入手秋冬新裝的好時機，UNIQLO「雙11狂歡購」至11／12止推出眾多商品5折起，不只發熱衣、羽絨衣現省千元，原先價位較高的U系列、設計師聯名系列也降價至390元起。

▲UNIQLO雙11優惠。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO雙11優惠。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO「雙11狂歡購」優惠滿滿。（圖／品牌提供）

家居的部分，IKEA針對雙11檔期，首度也在自家線上購物推出網路優惠，包括居家收納、寢具織品、餐廚烹飪、燈具照明以及家飾品類別，超過千項特定商品全面85折，11／7至11／11限定5天，只要在IKEA線上購物結帳時，輸入優惠代碼「EC20DEL15」，完成付款即可享有商品85折。

▲雙11居家優惠。（圖／IKEA、康寧餐具提供）

▲IKEA首度推雙11線上優惠，千項商品85折。（圖／IKEA提供）

►UNIQLO、GU「雙11」優惠買這些現省千元　H＆M「加1元多1件」參戰

►IKEA雙11優惠千項商品85折　限時5天滿額再免運費

►雙11眾多夯品現省11%　

關鍵字：

Charles & Keith, 小CK, 雙11
fashion.net

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