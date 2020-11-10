比運動更重要！5個「吃的好習慣」就能幫助減脂、維持好身材

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編輯／Amanda

大家應該都有聽過「三分練，七分吃」，想要減脂、維持身材，運動很重要，但是如何「吃」更重要！不管是正在瘦身要減脂的人，或是已經瘦下來想維持健康低體脂的理想身材，吃對食物、吃對方法絕對是最關鍵的一步，快把以下5個好習慣學起來，健康吃出不易復胖的好身材。

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1.維持高蛋白飲食



蛋白質是維持、修復肌肉的重要元素之一，蛋白質攝取不足會導致肌肉量流失，使得基礎代謝下降。想養肌肉、維持基礎代謝率，就要多攝取像是雞胸肉、魚肉、牛肉、雞蛋、豆腐等優質蛋白質食物，幫助給肌肉提供補充。

2.吃對「好的」脂肪



很多人為了減肥或怕胖就不敢吃任何脂肪，但其實脂肪是人體每日必需的三大元素之一，吃對「好的」脂肪反而有助於減脂。像是甜點、油炸物和加工食品就是需要避開的脂肪類，而堅果、深海魚類、海鮮、橄欖油、椰子油、酪梨等都是很好的優質脂肪來源。

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3.以優質碳水取代精製澱粉



長期不吃碳水容易導致食慾反彈而暴飲暴食，最後復胖更多，還會影響內分泌、生理期失衡， 不減減肥不成還影響身體健康。所以碳水一定要吃，但可盡量以糙米、藜麥、燕麥、紅薯、南瓜、義大利麵等飽腹感高、低GI的優質碳水為主，減少白米、麵食類等精製澱粉的攝取量。

4.選擇健康烹調方式



烹調方式越簡單的食物，使用的調味醬料、加工程度就越少，熱量較低也較為健康，像是蒸煮就比煎炸、快炒、燒烤來得好。也不是說從此就不能吃燒烤、油炸類，只是要降低比例，盡量以較為健康的烹調方式為主。

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5.喝夠水



水除了是體內運送營養物質的載體，同時也是人體代謝廢物、燃燒脂肪時所需的必要元素，喝夠水能幫助身體及時排出代謝廢物，促進循環代謝；反之，當體內水分不足，會使代謝受阻，更會引發水腫情況。每人每天到底該喝多少水才足夠？根據衛福部建議，可利用以下簡單公式算出：成人每日應至少喝自身體重乘以30～35cc的水。

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