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The North Face母公司用600億台幣收購Supreme！天價促成神仙組合

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記者王則絲／外電報導

潮流界大龍頭Supreme於昨日晚間傳出震撼消息，The North Face母公司VF Corporation（威富公司）以21億美元的天價將Supreme買下，相當於台幣超過600億元，數字非常可觀，VF Corporation預估將於今年內完成收購程序，此消息一出立刻掀起討論話題。

▲Supreme。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲Supreme X The North Face最新聯名系列服裝。（圖／翻攝自IG@supremenewyork，以下同）

Supreme於1994年時由James Jebia創立於紐約市曼哈頓，美國投資巨頭The Carlyle Group 2017年時入股Supreme，三年後的今天則讓市值從當初的10億美元翻倍至21億美元的Supreme之股份轉手，淨賺10億多美元。

而新東家VF Corporation本身也是個非常龐大的服飾公司，旗下除了高端戶外服裝「北臉」The North Face之外，還包括了Timberland、Dickies、VANS、Kipling⋯⋯等眾多知名運動品牌，此番為壯大集團不惜下重本，以超過台幣600億元的天價接手Supreme，並預估Supreme能在未來2021年帶來至少5億美元的收益，雙方都能在此收購案中得到增長機會。

▲Supreme。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲The North Face母公司VF Corporation以21億美元，相當於超過600億元台幣的天價，收購Supreme。

Supreme可以說是當今潮流市場上最具影響力的品牌之一，各國明星也趨之若鶩，近期Supreme才釋出與The North Face的聯名系列不久，便宣布將加入其母公司VF Corporation集團，過去也曾與VF旗下其他品牌如VANS、Timberland進行過合作計畫，Supreme 創辦人James Jebbia於聲明中表示：「我們很榮幸能加入VF，這樣的關係將保持Supreme的獨特文化與獨立性，延續1994年創立以來前進的道路。」未來與VF旗下品牌的合作關係勢必能夠更緊密，雙方對於成為一家人後的集團走向都十分看好。

▲Supreme。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲Supreme與Timberland的聯名服裝。

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關鍵字：

Supreme, The North Face, VF Corporation, 收購, 天價
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