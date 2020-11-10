fb ig video ETtoday search mobile

4女星連環撞！柯佳嬿、許路兒都愛「無Logo小方包」原來是這牌

>

記者鮑璿安／台北報導

女星們有志一同撞包勢必引發關注，近期Melody（殷悅）、柯佳嬿、許路兒以及任容萱眼光一致相中了Loro Piana秋冬的Extra Pocket系列包款，雖然手袋毫無Logo外觀超低調，不過憑藉深藍、黃色等多彩色系仍是擄獲女星們芳心，小小一顆照樣吸睛。

▲▼Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Melody（殷悅）運動風搭配鵝黃色小方包，柯佳嬿也悄悄上身 。（圖／品牌提供）

Melody（殷悅）先前PO出運動風穿搭美照，腰間就是大勢包款Extra Pocket，淡淡鵝黃色不知不覺間搶鏡，且細長輪廓相當輕巧，滿足日常搭配。巧合的是，金鐘視后柯佳嬿也在私服中佩戴同款，結合率性穿著，選擇了中性棕色輔助，以腰包的呈現方式，宛如小方盒一般可愛。其實Extra Pocket就出自Loro Piana秋冬系列，一大亮點就屬各種形狀和容量組合形式，採用牛皮和鴕鳥皮，搭配可拆卸肩帶，或背面設計皮帶環以穿過皮帶，呈現手提、肩背及腰包款式，打造一包多用的潛質。

▲▼Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲許路兒示範Extra Pocket2種背法 。（圖／品牌提供）

當然，色彩也是Extra Pocket搶鏡的理由，包括最經典的中性棕色、米白、紫紅，至天空藍、亮紅和淡粉，女星許路兒便是一口氣入手2色，也一次展現腰包與肩背2種背法，以暖黃色與咖啡色搭配不同造型，像是秋冬毛衣與印花洋裝皆可滿足；任容萱則是選擇了深藍色款式與同色系襯衫相呼應，創造女星們的低調時尚感。

▲▼Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲任容萱則是選擇了深藍色款式與同色系襯衫相呼應 。（圖／品牌提供）

▲▼Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana Extra Pocket Bag後背包（深藍）NT$62,500；腰包（咖啡）NT$54,300 。（圖／品牌提供）

除了Loro Piana Extra Pocket Bag之外，女星柯佳嬿近期愛包名單還有CELINE最新TAMBOUR 圓盒包，搶眼的「盒裝」輪廓，賦予品牌經典凱旋門鎖鏈老花圖案，注入不敗時尚氣息，柯佳嬿輕輕側背超好駕馭。另外，柯佳嬿選擇了容量寬敞的灰色中型Chloé Daria Bag，包款以敞開拉鍊、露出老佛爺Karl Lagerfeld設計的Chloé字母緹花襯裡而聞名；由紋面和亮面小牛皮製成，材質硬挺但觸感柔軟，三只手柄以及向馬術和馬具工藝致敬的手工編織握把設計，除了賦予更多持用方式，也增添極高辨識度。

►隋棠超低調「婚禮穿搭」被讚爆！　編織包、拖鞋兩萬元有找

►39歲李棟旭、韓藝瑟罕見同框！「紅眼妝歐膩」對尬九尾狐超養眼

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

關鍵字：

Melody, 殷悅, 柯佳嬿, 許路兒, 任容萱, Loro Piana, 秋冬, Extra Pocket
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

雙11優惠！星巴克買一送一限時3天喝起來　85度C第二杯只要20元

雙11優惠！星巴克買一送一限時3天喝起來　85度C第二杯只要20元

「炎柱」背影、善逸「霹靂一閃」圖案T恤帥爆！GU《鬼滅》新聯名太欠敗

「炎柱」背影、善逸「霹靂一閃」圖案T恤帥爆！GU《鬼滅》新聯名太欠敗

長得再美也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因

長得再美也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因

凱特王子妃肅穆神情也好動人　穿黑色軍裝大衣也太瘦！　 皮膚科醫師都照做的6大「抗老保養守則」洗澡時間竟也有差！ The North Face母公司用600億台幣收購Supreme！天價促成神仙組合 MAMAMOO華莎超誇張「洗頭造型」上節目　網友竟然一面倒好評 隋棠超低調「婚禮穿搭」被讚爆！　編織包、拖鞋兩萬元有找 髮型師揪「5大洗髮錯誤」　最後一條超過8成女生都做過 迪士尼「聖誕新品」米奇、米妮化身薑餅人　倒數月曆天天都驚喜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面