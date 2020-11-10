4女星連環撞！柯佳嬿、許路兒都愛「無Logo小方包」原來是這牌

記者鮑璿安／台北報導

女星們有志一同撞包勢必引發關注，近期Melody（殷悅）、柯佳嬿、許路兒以及任容萱眼光一致相中了Loro Piana秋冬的Extra Pocket系列包款，雖然手袋毫無Logo外觀超低調，不過憑藉深藍、黃色等多彩色系仍是擄獲女星們芳心，小小一顆照樣吸睛。

▲Melody（殷悅）運動風搭配鵝黃色小方包，柯佳嬿也悄悄上身 。（圖／品牌提供）

Melody（殷悅）先前PO出運動風穿搭美照，腰間就是大勢包款Extra Pocket，淡淡鵝黃色不知不覺間搶鏡，且細長輪廓相當輕巧，滿足日常搭配。巧合的是，金鐘視后柯佳嬿也在私服中佩戴同款，結合率性穿著，選擇了中性棕色輔助，以腰包的呈現方式，宛如小方盒一般可愛。其實Extra Pocket就出自Loro Piana秋冬系列，一大亮點就屬各種形狀和容量組合形式，採用牛皮和鴕鳥皮，搭配可拆卸肩帶，或背面設計皮帶環以穿過皮帶，呈現手提、肩背及腰包款式，打造一包多用的潛質。

在 Instagram 查看這則貼文 ⭐️許路兒LureHsu⭐️（@lurehsu）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 6 日 上午 5:01 張貼

▲許路兒示範Extra Pocket2種背法 。（圖／品牌提供）

當然，色彩也是Extra Pocket搶鏡的理由，包括最經典的中性棕色、米白、紫紅，至天空藍、亮紅和淡粉，女星許路兒便是一口氣入手2色，也一次展現腰包與肩背2種背法，以暖黃色與咖啡色搭配不同造型，像是秋冬毛衣與印花洋裝皆可滿足；任容萱則是選擇了深藍色款式與同色系襯衫相呼應，創造女星們的低調時尚感。

▲任容萱則是選擇了深藍色款式與同色系襯衫相呼應 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana Extra Pocket Bag後背包（深藍）NT$62,500；腰包（咖啡）NT$54,300 。（圖／品牌提供）

在 Instagram 查看這則貼文 柯佳嬿 Alice Ko（@alicekochiayen）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 4 日 下午 9:24 張貼

除了Loro Piana Extra Pocket Bag之外，女星柯佳嬿近期愛包名單還有CELINE最新TAMBOUR 圓盒包，搶眼的「盒裝」輪廓，賦予品牌經典凱旋門鎖鏈老花圖案，注入不敗時尚氣息，柯佳嬿輕輕側背超好駕馭。另外，柯佳嬿選擇了容量寬敞的灰色中型Chloé Daria Bag，包款以敞開拉鍊、露出老佛爺Karl Lagerfeld設計的Chloé字母緹花襯裡而聞名；由紋面和亮面小牛皮製成，材質硬挺但觸感柔軟，三只手柄以及向馬術和馬具工藝致敬的手工編織握把設計，除了賦予更多持用方式，也增添極高辨識度。

在 Instagram 查看這則貼文 柯佳嬿 Alice Ko（@alicekochiayen）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 9 日 上午 1:35 張貼

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