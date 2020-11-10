點點Chuck 70可愛來襲！療癒系「毛毛餅乾鞋」萌到讓人想包色

▲CONVERSE X GOLF WANG全新聯名Chuck 70。（圖／品牌提供，以下同）



記者王則絲／台北報導

造物主泰勒Tyler,The Creator 主理品牌GOLF WANG 今年秋冬再度攜手CONVERSE推出全新Chuck 70鞋款，運用彩色波點綴滿整雙由水洗丹寧布打造的Chuck 70，可愛又很古靈精怪，將於「雙11」當天正式開賣。此外，年輕男女生都超愛的日常百搭餅乾鞋EXCELSIOR，為今年秋冬帶來一系列的「毛毛餅乾鞋」，包括Ｑ到不行羔羊絨、低調質感的羊毛氈和毛呢款式，根本存心讓人選擇障礙！

▲CONVERSE X GOLF WANG聯名系列，NT＄3,480。



GOLF WANG與Converse在今年秋冬的聯名計畫裡，採用了經典Chuck 70作為基底，選擇水洗感牛仔布來代替經典的帆布，並在上頭印滿了彩虹色彩的波點造型，以致敬GOLF WANG 2016年時裝週伸展台的代表性元素，就連鞋底也不放過，充滿可愛的小細節，又是一雙值得收藏聯名鞋款，此番聯名點點Chuck 70將於11月11日開賣，售價為NT＄3,480。

▲CONVERSE X GOLF WANG聯名系列，NT＄3,480。



同樣是擁有許多粉絲的帆布鞋品牌EXCELSIOR，其像是輪胎鞋底的「餅乾鞋」最為受歡迎，今年則是為冷冷的冬天帶來全新的「毛毛餅乾鞋」系列，共推出羔羊絨、羊毛氈和羊毛毛呢面料等三種材質款式，選色上也相當豐富，既療癒又可愛，讓人不禁選擇障礙症發作，好想全部包色！

FLEECE TONGUE羔羊絨毛系列



這是EXCELSIOR第一次運用此材質，將短羊絨設計在鞋舌的部位，內裡搭配細短毛，與經典帆布的巧妙搭配讓整體不會可愛過頭，加上金色的鞋帶孔，依然保持潮流質感。目前共有三色：綿羊白、獵狼黑與泰迪色。

▲EXCELSIOR FLEECE TONGUE 羔羊絨毛餅乾鞋，NT＄3,880。



▲EXCELSIOR FLEECE TONGUE 羔羊絨毛餅乾鞋，NT＄3,880。

EXCELSIOR BOLT FELT羊毛氈餅乾鞋

BOLT FELT羊毛氈餅乾鞋系列，採用羊毛氈材質運用在半手工硫化鞋上，實際上腳比一般款式還柔軟，觸感與質感都非常好，男生、女生都難以抗拒，經典的黑灰白色系不管怎麼搭都可以，共有海貝色、烏木色和毛線灰三色，遠遠的看有一種雜訊般的視覺效果，適合喜歡低調，又想要有點不同的朋友。

▲EXCELSIOR BOLT LO FELT羊毛氈餅乾鞋，NT＄3,380。

▲EXCELSIOR BOLT LO FELT羊毛氈餅乾鞋，NT＄3,380。

EXCELSIOR BOLT+ HI HARRIS TWEED 羊毛毛呢面料餅乾鞋

壓軸登場為Harris Tweed羊毛面料材質高筒餅乾鞋，選用百年頂級毛料織品打造，復古的格紋設計瀰漫英倫學院風，提供兩種新配色：香謝金和慕尼黑，經典的粗花呢格紋面料具有一定的防水性，並提供舒適的絨毛手感，耐磨且容易清潔，其實沒有想像中的難照顧，實用性非常高。

▲EXCELSIOR BOLT+ HI HARRIS TWEED 羊毛毛呢餅乾鞋，NT＄4,780。

▲EXCELSIOR BOLT+ HI HARRIS TWEED 羊毛毛呢餅乾鞋，NT＄4,780。

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