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4萬入手香奈兒時髦戒　招搖經典菱格紋

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▲香奈兒Coco Crush系列是日常容易穿搭的時髦珠寶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）2015年推出Coco Crush系列珠寶，以「Matelassé」菱格紋圖騰為靈感，運用金雕創作菱格紋圖騰交織的珠寶，走入日常穿搭。今舉辦「愛上Coco Crush事典」活動，呈現從字典A至Z發想的品牌DNA，恰好與此系列的設計、搭配法則相呼應，新款18K金窄版戒價格更貼近大眾，4萬元可入手。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒5款窄版戒指既可分別配戴於指上亦可層疊戴。（圖／香奈兒提供，以下同）

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）
▲香奈兒Coco Crush最入門的18K金窄版戒（左）40,000元，18K白金窄版戒44,000元。

透過活動現場的輪盤、貼拍機等互動裝置，香奈兒讓賓客感受搭配Coco Crush珠寶的自由與快樂，想要極簡，一個戒指便能展現個人風格；渴望璀璨，出動多個寬窄版或不同材質與鑲鑽戒指，便能輕易吸引目光；偏愛俐落，戴上耳骨環，或像香奈兒女士將相同黃K金材質、相同寬版的手環分別戴在左右手，氣勢十足。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒Coco Crush 18K金手環，單個712,000元。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒Coco Crush 18K白金鑲鑽項鍊（上）159,000元，18K金項鍊84,000元。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）
▲香奈兒Coco Crush 18K白金與Beige米色金耳骨扣環，145,000元。

Coco Crush共有18K金、白金與BEIGE米色金材質，香奈兒今年推出未鑲鑽以及鑲嵌18顆約0.37克拉美鑽的窄版戒，讓時尚迷更易入門，不僅戒指樣式豐富，耳際裝飾也是重點，新增結合18K白金與Beige米色金的耳骨扣環。

國際珠寶品牌近年來強調生活珠寶的美好，不斷從暢銷經典款延伸，Boucheron（寶詩龍）以羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈（line of Diamonds）、雙圈同心圓（Double Godron）和巴黎飾紋（Clou de Paris）裝飾的4環構成的Quatre系列，即從最初的貴金屬與鑲鑽設計，加入各色高科技陶瓷做變化，南韓女星鄭恩彩佩戴穿上毛衣，搭配此系列白陶瓷款珠寶，流露活潑氣息。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲南韓女星鄭恩彩佩戴Boucheron Quatre系列珠寶，18K金、白金、玫瑰金與高精密白陶瓷耳環274,000元。

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關鍵字：

香奈兒, CHANEL, Boucheron, 寶詩龍
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