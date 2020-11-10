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【奧斯塔羅】為什麼總放不下過去的感情？

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▲奧斯 。（圖／奧斯提供）

面對結束的感情
往前往後好像都卡卡的
內心也始終存在些疙瘩

如果你也有這樣的狀況
那就跟奧斯老師一起來看看
為什麼總放不下過去的感情吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇到這組牌的朋友，心中那段傷痕或是遺憾還是沒有解決吧，這樣的牌組多半代表的是受傷與前進！雖然你也知道過去的情感已經結束了，是該快點整理好自己出發向前了，但只要在獨自一人或是面對街道上的情侶時，心中好像就還是有那麼點難以說上來的悶悶感受，隱隱約約地好像還是念著那對象。奧斯會建議這牌組的朋友，其實你很清楚過去的戀情是不可能再繼續了，既然如此，那倒不如就先好好面對心中那樣的情緒，用力地想過後，通了，自然就會更有信心向前，奧斯陪你一起加油。

牌ll

選擇到這組牌的朋友，其實你們相當明白過去戀情早就結束了，你也相當明白自己該出發繼續尋找更適合自己的對象，但這樣的牌組好像就演出了你們內心的結始終還沒有解開，那些戀情中難以解決的問題並沒有隨著戀情結束而逐漸淡忘，反而與你形影不離般的存在。奧斯要說你們似乎把過去的問題與糾結牢記在內心了，有那麼一點覺得會不會下一個對象也是如此，開始對戀情多了點隱憂，奧斯提醒你們，每段戀情都是全新的模式與相處，甚至是全新的對象，當然記著過去的警惕是好的，但可別成了你愛人的絆腳石。

牌lll

選擇到這組牌的朋友，過去的戀情是不是存在了那麼點不誠實的因素在呢？這樣的牌組多半代表的是隱瞞與欺騙！或許是情感上的欺瞞又或者是誰或誰的博愛，讓你過去的那段戀情多了點遺憾甚至是憤怒，但奧斯真的不得不說面對早已人事以非的戀情，過去的始終會過去，不管是你們哪一方欺騙了，那就都已經過去了，可別一竿子打翻一船人，下個出現的對象總是個完全不一樣的人啊！假設你在過去的那段戀愛真的學習到了並成長了，那下個對象一定會更好不會更差，所以奧斯建議你要歸零重新出發，別受到過去戀情的影響。

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選擇到這組牌的朋友，該說你們是完美戀情主義者嗎？這樣的牌組其實相當特別，你們好像在面對每一段戀愛時都會將戀愛當作最後一段再談，你們似乎不太習慣在愛情的世界中尋尋覓覓，四處沾惹些花草，你們渴望一段穩定的戀情與未來，所以難得談上一段感情後，你就會希望這段感情會是最後一段了。但卻也因為這樣的關係，你們似乎有了點盲目的狀況，你們渴望結果卻忘了過程。奧斯要提醒你要多加修正，另外雖然老受了傷，但還是要相信愛情，可別因為幾次戀情結束或受傷就質疑起了愛情，愛情還是有美好的一面。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
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