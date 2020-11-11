氣墊粉餅中的「精品訂製服」　連妝容都變得高級

記者李薇／綜合報導

▲紀梵希高級訂製恆久氣墊粉餅，13G、售價2,000元。（圖／品牌提供）

「禮服必須彰顯出女性的身材，而不是凸顯出缺點。」設計師紀梵希曾這樣說過，以高級訂製服為概念，品牌推出全新的「高級訂製恆久氣墊粉餅」，黑色的鏡面包裝搭配銀色的LOGO，展現出低調卻又高雅的風格。

不只是包裝設計令人期待，打開之後，裡面的粉撲設計採用愛心型的樣貌，尖端部分使用在臉部肌膚細節，可以輕鬆上妝，打造出細緻服貼的底妝效果，底妝可以展現出7成的遮瑕度，一塊就可以輕鬆打造出完美無瑕的底妝效果。

▲ETUDE 長效待肌～粉漾光感氣墊粉餅，15g、售價700元。（圖／品牌提供）

ETUDE在之前推出長效待肌無瑕輕粉底之後，因為超強的持久度、跟厲害的遮瑕效果，推出之後大受歡迎，現在再度追加上市長效待肌～粉漾光感氣墊粉餅，雖然是持久度厲害的氣墊粉餅，但是使用起來一點都不會乾燥，裡面添加眾多保濕成分，上妝也會相當服貼。

這次長效待肌～粉漾光感氣墊粉餅總共推出6個顏色，包括暖色調、冷色調等，一款就可以滿足所有的肌膚顏色，不管是哪種肌膚顏色，都可以在裡面找到適合的粉底，在妝容效果可以呈現出具有光澤感的底妝效果，具有年輕澎潤的肌膚妝感。

▲INTEGRATE 透潤柔光粉底凍－美妝蛋組，特價399元。（圖／品牌提供）

想要擁有與日本女孩一樣的潤光感美肌，絕對不要錯過INTEGRATE於2020年11月限量推出的「透潤柔光粉底凍－美妝蛋組」，擺脫一般氣墊粉餅的黏膩及油光感，透潤柔光粉底凍的特殊水感果凍質地，採用0油份100%水基底，不易與皮脂融合，並讓肌膚長效保有水潤光感，輕拍就能秒速完妝，更有13小時的優異持妝力，因此榮獲日本@COSME口碑第1位的實力肯定。

今年秋冬底妝不崩，大人女孩絕對要入手的就是「透潤柔光粉底凍」，現在只要購買透潤柔光粉底凍#1號明亮色，就能獲得超彈力「雙斜角美妝蛋」，可以幫助上妝更加服貼。