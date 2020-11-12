【奧斯塔羅】你的人生課題及挑戰是什麼？

生於世

人生的課題形形色色

要面對的挑戰也是如此

但你知道

你主要的人生課題及挑戰是什麼嗎？

趕快跟奧斯老師一起看看

你的人生課題及挑戰是什麼吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選擇到這組牌的朋友，你這輩子面對的課題及挑戰是 「堅定與相信自己」！奧斯老師要說其實你是個挺聰明的人，也相當了解自己，但不知道你有沒有發現自己有的時候想法與決定都存在不少的矛盾，可能你明明知道自己應該做些什麼或是下什麼樣的決定，但真的付出行動後又是兩碼子事。很多時候你太過在意別人的眼光或是評價，所以你對於自己的決定要是受到別人的質疑或是你無法反駁時，你好像就會悻悻然地接受別人的意見，將自己的想法擱置在一旁，事後有時會後悔自己不夠堅持，奧斯老師要提醒你，你的想法該如何堅定與相信自己，將是你的人生課題。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你這輩子所要面對的課題及挑戰是「積極與規劃」！奧斯老師不得不說你骨子裡存在著樂天派的個性，面對許多事情你都不太想讓自己陷入過度思考或受阻礙的狀況裡頭，你不太喜歡過度規劃事情，會覺得很多事情是在做中學，即使挫敗了也沒關係，懂得調整比較重要。但奧斯老師要說你這樣的個性中，有些問題或錯誤就會一犯再犯，即使你知道自己哪邊做錯了，你的樂天個性在下次面對事情時，還是會不小心的遺忘掉，因此奧斯老師會建議你，在面對事情或方面時要積極去做些規劃，你很聰明，但就是有時比較懶而以。

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選擇到這組牌的朋友，你這輩子所需要學習的課題及挑戰是「明辨是非與理性」！當然奧斯老師不是說你是個是非不分的人，是因為你很容易受到情緒的勒索，有些事情你可能覺得不是很好或是好像不該這麼做，但要是有人拜託你或是情緒勒索你時，你好像就無法堅定自己的立場，或是在面對情感或是情緒時，你的理性好像就降低許多。因此奧斯老師會建議你保持對於明辨是非對錯的聰穎，但是要調整自己感性，有時也不要當成了爛好人，明明不想也知道不可以，但只要別人低聲下氣或拜託你，你就將自己的堅持拋諸腦後。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你人生課題及挑戰是「放鬆與調整」！奧斯老師要說你當然是挺有責任感以及懂得自己能力的人，但你有沒有發現你太多時候會把事情過度的攬在自己身上，有一部分原因是你不喜歡落人口舌，在自己能夠做的範圍內就會想把自己做到好或是不想讓人覺得你能力不好，但也就因為如此，當你壓力大時或是忙不過來時，你也不會輕易跟周遭的人說，而有一部份原因來自你容易看不過人家的做事方式，與其要求別人或指責別人被人討厭，那你會覺得倒不如你就自己下來做就好了。而也就因為如此，你老讓自己太過緊繃與壓力勞累，因此奧斯老師要建議你適時的放鬆與相信別人，將讓自己更開心。

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