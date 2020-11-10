秋冬換季保養3大關鍵！一步驟輕鬆打造奶油光圈肌

▲保養最重要的關鍵就是防曬也不能少。（圖／unsplash）

圖、文／東森自然美提供

進入深秋的台灣，日夜溫差大，外在環境的改變容易讓肌膚的水分及油脂分泌減少而變得乾燥，此時正是換季保養的關鍵時刻，若依舊維持夏天的清爽保養品，肌膚的保濕潤澤度就會不足，而變得乾燥甚至生出毛孔細紋，掌握3大換季時的保養關鍵，就能讓肌膚保持彈潤水亮。

1. 秋冬時更要做好去角質，重現肌膚光澤

不要以為秋冬就可以不用去角質，其實肌膚的新陳代謝在換季時會變得緩慢，此時更容易出現肌膚暗沉老化的狀況，適時的使用去角質產品，幫助代謝掉臉上的老廢角質，肌膚才更能吸收所有保濕產品。

▲秋冬時紫外線一樣強烈，更要做好防曬。（圖／pexels）

2. 換季時防曬步驟一樣重要

雖然天氣轉涼，會讓人覺得陽光似乎沒像夏季那麼強烈，但其實秋冬陽光的紫外線對肌膚一樣會造成傷害，因此別因為到了秋冬就怠惰省略防曬步驟，只要出門就要做好防曬準備，避免肌膚反而被曬老了

3. 加強鎖水保濕，加道「油保養」維持緊實抗皺

換季時眼周是否因為缺水乾燥而出現了一些細紋，甚至覺得臉上的毛孔也更加明顯了呢？這都是因為保養品沒有跟著做好換季準備的緣故，此時若是換上整套滋潤的保養品，反而可能加重肌膚負擔，可以先在精華液或是乳液裡加一兩滴美容油，讓原本的保養品不僅升級了滋潤度，更能在肌膚外層形成一道防護屏障減少外界刺激。

▲在保養品中加上一點精華油，更能加強保濕鎖水，讓肌膚緊緻彈潤。（圖／東森自然美提供）

精華油中不僅含有豐富的維生素外，還能層層補充肌膚皮脂膜必須有的不飽和脂肪酸及棕梠油酸營養，除了讓保養品中脂溶性的成分能更好吸收外，也能密集修復肌底，讓肌膚油水平衡、緊緻彈潤。

東森自然美今年3月推出的積雪草煥活系列中，其中新升級的「玫瑰果煥活精華油」不僅能拿來單擦潤膚，也可同時加入乳霜類保養品加強保水度，此罐精華油中含有的積雪草成分，能輕鬆修護老化肌膚。升級後添加的冷壓玫瑰果油、天然澳洲堅果油等精華，更有世界獨創的巨藻幹細胞專利萃取出的成分，能為肌膚加上一道「潤護防水牆」，在季節交替的非常時期一次解決修護抗敏與緊實撫紋兩種願望，打造由內而外的肌膚光澤。





▲在粉底液中加上一點精華油，就能輕鬆打造奶油陽光圈底妝。（圖／東森自然美提供）

除了添加在保養品中加強保濕外，玫瑰果煥活精華油因為能夠快速延展滲透進肌膚當中，也能拿來當作按摩油使用，增加護膚滋潤效果；另外只要在原本的粉底液中加上一點精華油，更能輕鬆呈現秋冬最迷人的奶油光圈底妝！

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