fb ig video ETtoday search mobile

股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」

>

▲▼股神巴菲特給年輕人的3個建議。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@warrenbuffettquote

「股神」華倫巴菲特（Warren Edward Buffett）堪稱是當代全球金融投資領域的傳奇人物，他不僅以精準、獨到的投資為自己和其投資人創造巨額財富，資產更一度超越比爾蓋茲，成為全球首富，被稱是「世界上最成功的投資者」。

身為享負盛名的成功人士代表，巴菲特也說過不少鼓舞人心的名言金句，尤其是對於剛出社會，還沒有財產存款、沒有人脈資產的年輕人而言，他曾說過：「沒錢沒人脈時，逼自己做好3件事，早晚能成就一番事業。」

▲▼股神巴菲特給年輕人的3個建議。（圖／翻攝ＩＧ）

1.找到自己的興趣

巴菲特說：「興趣是最好的老師，成功從興趣開始！」而他自己也是因為興趣，進而和投資結下緣份。童年時巴菲特對數字就很感興趣，常會跟玩伴一起在路口觀察來往車輛的牌照號碼，再大一點時他開始讀許多商業類書籍，鑽研企業財務報表，研究股票圖表。

而今日，巴菲特能這麼成功，很大一部份原因是因為股票投資是他真正的興趣，而且他也為此付出許多努力。呼應他說的話，想要獲得成功，第一步就是發掘自己的興趣，並且將其當成一生的事業堅持下去。

2.主動向高手學習

巴菲特認為「人不可不學。知識就是財富，它是取之不盡，用之不竭的寶藏。」著名投資理論學家班傑明葛拉漢（Benjamin Graham）可說是巴菲特人生中的貴人，巴菲特透過跟隨葛拉漢學習，檢驗並發展從葛拉漢那繼承的理論，奠定了之後事業的基礎。所以要隨時保持學習的姿態，讓自己不要落後，不被不斷更新的時代淘汰，這樣才能縮短與成功之間的距離，讓人生有更多可能和新局面。

▲▼股神巴菲特給年輕人的3個建議。（圖／翻攝ＩＧ）

3.獨立判斷，相信自己

巴菲特說過：「自信是成功投資者所具備的最基本素質。不相信自己，只會成為投資場上的失敗者，別人的墊腳石。」他在投資上取得成功的原因有很多，但「獨立判斷，相信自己，不迷信別人」是他很堅持的信念之一，也正是因為獨立判斷、相信自己的心態，讓他能排除周圍的干擾和影響，冷靜思考，而能在投資市場上穩坐一方。

其實，不只是投資，不論是什麼事業或人生規劃，想要有所成就，就要相信自己的判斷，果斷執行，這樣才能把握每次機會。如果缺乏主見、人云亦云，最終什麼事都做不成。

►月光族必學！5招超實用「無痛存錢法」　365存法就像玩遊戲

►衣櫃爆炸想整理又下不了手？從這7類衣物開始斷捨離就對了

►《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句！「你是為工作而活，我們是為生活而工作」

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

關鍵字：

生活, 股神, 巴菲特, 華倫巴菲特, 理財, 投資, 建議, 名言, 語錄
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

雙11優惠！星巴克買一送一限時3天喝起來　85度C第二杯只要20元

雙11優惠！星巴克買一送一限時3天喝起來　85度C第二杯只要20元

花心是錯覺！骨子裡超專情星座Top 3 　水瓶反差大、冠軍猜不到

花心是錯覺！骨子裡超專情星座Top 3 　水瓶反差大、冠軍猜不到

Lisa直角肩已經太完美　轉身秀整片「蝴蝶背」再登性感巔峰

Lisa直角肩已經太完美　轉身秀整片「蝴蝶背」再登性感巔峰

髮型師揪「5大洗髮錯誤」　最後一條超過8成女生都做過 萬元初不痛收！微精品「軟雪寶寶粉」包款TOP 7，先鎖定小相機包 皮卡丘＆吉利蛋甜甜圈想咬一口！還有「瑪利歐禮物袋」聖誕必許願 「鐵甲蛹睡袋」躺進去就不想出來　身高175公分男子也能用 「炎柱」背影、善逸「霹靂一閃」圖案T恤帥爆！GU《鬼滅》新聯名太欠敗 長得再美也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因 滿鑽萬花筒要價1716萬！　華美圖案全是真寶石、還能看時間

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面