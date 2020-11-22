頭皮老化速度是皮膚6倍！ 5大徵兆要注意　正確保養才能預防落髮

環境改變，人們的膚質也隨著急轉直下，忘記從哪一年開始，"抗老"這項議題不再只著墨於健康，皮膚、飲食甚至頭髮都有著一套回春秘笈！甚至現代人對於秀髮的養護也越來越謹慎，你是不是也開始發現，洗頭頻率延長了、頭髮越掉越多，即使沒染髮髮質依舊黯淡無光澤？那是因為你的髮肌正在高速老化！專家指出頭皮初老5大徵兆，要預防落髮，正確洗髮太重要！

頭皮老化速度是皮膚6倍！





▲（圖／ginzamag.com、instagram.com）

你知道人全身上下的肌膚哪一塊最脆弱且老得最快嗎？答案是頭皮！由於氣候環境與膚質改變，現代女性平均第一次購買抗老產品的年齡大幅下降至26歲！甚至越來越多人注重臉部肌膚保養的同時忽略了頭皮以及秀髮的保養！國外研究便指出，頭皮是僅次於眼皮最敏感、脆弱且老得最快的肌膚部位，老化速度更是臉部肌膚的6倍、身體肌膚的12倍！但臉部肌膚的老化可以從年齡與細紋推斷，頭皮的老態又該如何分辨呢？專家便點出五大頭皮初老徵兆，不到30歲的儂編竟然也中了3項！



頭皮老化五大徵兆！修護保養該怎麼挑？

頭皮乾燥，油水不平衡、乾屑滿天飛

▲KERASTASE巴黎卡詩_黑鑽極萃逆時髮膜200ml，NT$2,900，LA BRUKET 234 樺木彈力亮澤髮膜 350g，NT$1,900，SABON 以色列綠玫瑰三合一修護髮膜200ml，NT$1,480。

你是不是也慢慢發現，以前自己一天不洗頭就滿頭油光，現在兩三天不洗頭秀髮依舊乾爽呢？小心這是你頭皮老化的最大徵兆！女人過了一定年紀，臉部皮膚的膠原蛋白、保水度就會逐漸流失，同樣的頭皮也是！當你注意到自己的洗頭頻率拉長、頭皮出油量變少甚至容易起乾屑，那就代表你的頭皮開始老了！不只要注意洗髮精的挑選，切勿再使用控油、高刺激性品項，且同時加強頭皮保濕！眼周肌膚要用眼霜呵護，頭皮也要定期使用髮膜來鎖水喔！



頭皮敏感搔癢，易泛紅不適

▲Sisley 賦活重生深層潔淨髮精露 200ml，NT$2,900，Aesop 鼠尾草/雪松頭皮調理精油，NT$1,050，ASTERA紫苑草頭皮舒緩凝露(免沖) 75ml，NT$1,980，Three 極致淨化晶摩油R_60mL ，NT$2,000。

別以為皮膚敏感只有換季才會發生！夏季頭皮容易受高溫曝曬、流汗角質堆積，若沒有適時清潔，就很容易引起頭皮發癢、敏感！甚至冬季帽子帶久了，頭皮喘不過氣，泛紅悶感就會接踵而來，久而久之頭皮就會加速老化！這時除了要注意自己的生活作息，避免熱傷害以及曬後修護都很重要，你會為了怕曬黑、曬傷、曬老替肌膚上防曬，想要減緩頭皮老化當然也得防曬！



頭皮鬆垮，帶動臉也不緊實





▲（圖／m.webmd.com）

前面講述的兩大徵兆可能對你來說仍毫無痛癢～但第三點可就要注意啦！專家總提醒頭皮是臉部肌膚的延伸，不僅保養應該同等待遇，當然了，老化的跡象也會牽一髮而動全身！當頭皮一但鬆垮、營養、水分流失，連帶的臉部肌膚也會鬆弛、不緊實！下次保養時，若發現皮膚越來越鬆垮沒氣色，就要思考是不是你的頭皮也出了問題！



秀髮暗淡無光





▲KERASTASE巴黎卡詩_黑鑽極萃逆時玫瑰香氛露100ml，NT$2,500，魅尙萱 完美修護護髮精油-豐盈版，NT$289，＆honey蜂蜜亮澤修護髮油3.0，NT$599，綠藤生機奇蹟辣木護髮油，NT$680。（圖／chroniclesofher.com）

別以為這題只有有染燙習慣的女性該注意，不愛保養秀髮的你也應當小心！秀髮黯淡無光是5項徵兆中最能透過肉眼察覺的一點，髮質的好壞、髮絲光澤的有無，不只影響著頭皮、秀髮的健康與老化跡象，頂著一頭粗糙崩壞的秀髮，視覺看起來也會格外顯老、沒精神！針對秀髮的老態，護髮油的選擇就很重要，你需要的不只是「保濕」，而是得有修護效果的治療型髮油。



秀髮脆弱、細化易斷

▲The Body Shop 薑根鏗活頭皮護髮乳400ml，NT$680，Yves Rocher 無重力養髮洗髮乳300ml，NT$420，Aromase 艾瑪絲草本胺基酸每日健康洗髮精，NT$288，KIEHL's 契爾氏 氨基酸洗髮精 250ml，NT$840。

你想的沒錯，禿頭、大量落髮問題也是髮肌老化的一項癥結點，不過若你已經面臨大量落髮與禿頭問題時，就代表你的頭皮已經是難以挽救的七老八十的老奶奶了！為了避免頭皮陷入老人癌末期，當你注意到秀髮粗細不一，吹頭、梳頭時就容易斷裂、落髮很可能你的髮肌健康出了問題！這時不只要觀察是不是毛囊有萎縮、脆弱的情況，秀髮的營養也要立即補充，像是能強健髮根的洗護產品、添加胺基酸等多項營養蛋白質的「溫和」品項都是很好的選擇。



頭皮抗老洗髮學！

▲（圖／design-milk.com、shefinds.com）

保養頭皮就像在保養臉部肌膚一樣，皮膚需要的營養與修護，頭皮同樣不可少！除了上述五點初老問題以及其抗老辦法，在日常的洗髮也不能馬虎，好的洗頭手技是抗老第一步。在洗髮上，第一必須控制好水溫不可超過37度，才不會引發敏感灼傷；再者洗頭時要避免用指甲搓揉頭皮，指甲刺激是頭皮老化的最大元兇；第三搓洗方式應由頭皮兩側往中央洗，能快速活絡頭皮血液循環；最後每次洗頭都要洗兩次！且兩次都是以清潔頭皮為主！頭皮清潔、健康了，秀髮光澤自然就會回來。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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