楊丞琳、瘦子減肥都靠「168斷食」！初學者入門有訣竅　1個月甩4公斤

減肥不僅要少吃多運動，其實還有相當多學問，該如何瘦得健康也是一大課題。日前楊丞琳曾透露在飲食上稍微放肆，導致體重來到巔峰52公斤，才意識到該節制並積極減重，搭配168斷食兩個月瘦了6公斤。而同樣實施168斷食還有推出個人專輯《靈魂出竅 OUTTA BODY》的瘦子E.SO，為了呈現最佳體態，進行一個月的訓練在飲食上也有所調整，順利瘦下4公斤、體脂降6％。

何謂168間歇性斷食？





168斷食也就是1天之中16小時禁食，三餐集中在8小時內吃完，藉此延長身體消耗體脂肪的時間、幫助脂肪代謝，女星包括鍾麗緹、珍妮佛安妮斯頓也紛紛採用而瘦身成功。實施168斷食通常以攝取大量蔬菜及蛋白質為主，碳水化合物的量則會減少。



楊丞琳減肥菜單





成功在兩個月瘦下6公斤的楊丞琳，一天只吃兩餐，第一餐是以番薯替代澱粉，主要攝取水煮菜和煎雞肉或煎牛排，用原本肉的油脂烹煮，避免額外加油。第二餐只有高蛋白粉配無糖豆漿。加上一週3次的運動時間，楊丞琳常在IG上分享，高強度肌耐力、有氧訓練下課後汗如雨下的照片，可見運動的強度不是那麼簡單，楊丞琳也建議大家可以心肺和肌力運動並用，效果更好。

瘦子地獄級168斷食





瘦子減肥菜單是雞胸肉、一包雞蛋丁、兩顆茶葉蛋配上黑咖啡，配合高燃脂運動僅一個月的時間，體脂從原本17降至11，體重也下降4公斤，練出驚人6塊肌的好身材。但每個人身體狀況並不一樣，像要效仿瘦子地獄級減重方式需要相當大的毅力，同時評估自己的健康。





營養師建議初學者方式





每個人作息及身體情況並不相同，想要減肥成功要找到最適合自己的方式，才能有效維持身材。一開始可以先從斷食12小時，也就是晚餐和隔天早餐間隔12小時，同樣能降低熱量攝取，對於多數人而言較容易入門，習慣後再自行延長禁食時間。而營養師建議，每日的熱量，至少要有1200大卡，才不會造成營養不良、復胖等情形。



編輯整理：林芊佑

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@rainie77、mjfceo、christychung919、jenniferaniston

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