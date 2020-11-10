「鐵甲蛹睡袋」躺進去就不想出來　身高175公分男子也能用

記者李薇／台北報導

天氣逐漸變冷，尤其是清晨跟晚上越發有進入秋冬的感覺，日本萬代（Bandai）就推出超特別的「鐵甲蛹睡袋」，據說只要一躺在裡面就會不想要離開，超級特別又誇張，上市消息一出立刻吸引許多人討論。

▲鐵甲蛹睡袋超級誇張。（圖／youpouch）



這個「鐵甲蛹睡袋」長150公分、高97公分、斜邊170公分，重量重達9.9公斤，三角形的設計搭配上綠色的外觀，看起來就像是真實版的鐵甲蛹，不僅外型超級逼真，更重要的是竟然可以裝得下175公分身高的男性，可以說是非常大。

▲超特別的單品。（圖／youpouch）



「鐵甲蛹睡袋」不但超級大，算是直角三角形的設計在裡面更縫有柔軟的墊子，坐進去之後，可以整個人靠在睡墊裡面，然後再把外面的布料套起來，睡起來可以說是舒服又柔軟，難怪標榜「躺進去就不想出來」。

▲使用方法也相當簡單。（圖／youpouch）



萬代在官網上發布「鐵甲蛹睡袋」需要售價日幣35000元（約台幣12000元），並且從現在開始預購，明年4月寄出之後，立刻吸引許多網友討論，大呼「這也太可愛了」、「寄送時間冬天都過了」、「長得也實在太爆笑。」

▲倒在地板上絕對不想起來。（圖／youpouch）

