網美打卡點！NEW ERA「百年咖啡店」限量老帽、95元燒肉堡必買

▲NEW ERA聯手知名咖啡店CAFE!N打造「KEEP !T 100」百年特展限定店，亮點搶先看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

美國知名帽牌NEW ERA在今年（2020年）邁入100週年，此次驚喜聯手知名咖啡店CAFE!N共同打造「KEEP !T 100」百年特展限定店，除了提供2款限量主題920老帽、鑰匙圈以及黑金水壺之外，咖啡店也化身展覽廳，一口氣呈現品牌百年來的精選聯名設計帽款，逛完後別忘記還有與排隊名店「新村站著吃烤肉」聯名的韓式醬燒牛肉堡，週末就來打卡！

▲NEW ERA 在CAFE!N復北店打造「KEEP !T 100」百年特展限定店，即日起至2021年1月10日止，2色聯名帽款 NT$1,380。（圖／品牌提供）

創立於1920年的NEW ERA在100週年之際，帶來了 「KEEP !T 100」百年特展限定店，就選在知名咖啡店CAFE!N，讓民眾喝咖啡的同時就能直接入手最新限量帽款，此次2大CAFE!N x NEW ERA x COFFEE LIBRE三方聯名系列920老帽，沙色款「COFFEE BEL!EF」圖案為手握咖啡生豆，展現對職人的致敬；黑色款則將CAFE!N化為戴白色面罩的摔角手並和黑色驚嘆號巧妙結合，不失玩味。另也有周邊商品部分，像是照到縮小燈的迷你「摔角手臉譜球帽鑰匙圈」以及美國時尚水壺品牌HYDY製作的黑金版水壺，增添收藏價值。

▲店內2至3樓提供打卡與展覽場地，11月14日與11月21日（六）下午時段有個性化燙印服務。（圖／品牌提供）

「KEEP !T 100」百年特展限定店更直接化作展覽現場，走到2樓，一次提供100年間NEW ERA的Logo演變與歷史足跡，3樓更有放大版本的帽盒打卡場景，讓民眾拍個夠，同時呈現歷年來的經典聯名帽款，在台灣沒見過的款式都有可能在這裡一窺究竟。

▲CAFE!N聯手烘豆冠軍的「COFFEE LIBRE」及排隊名店韓式燒肉「新村站著吃烤肉」，韓式醬燒牛肉堡95元；尼加拉瓜波旁長時間發酵咖啡豆480元。（圖／品牌提供）

當然，逛完展覽也別忘記填飽肚子，CAFE!N聯手烘豆冠軍的「COFFEE LIBRE」及排隊名店韓式燒肉「新村站著吃烤肉」，攜手推出3款新品，以聯名餐食韓式醬燒牛肉堡 ，用原汁原味獨門秘醬醃製牛肉搭配鬆軟漢堡包；還有特別從南韓空運來台尼加拉瓜長時間發酵黑咖啡以及衣索比亞獲獎莊園手沖咖啡，濃郁口感免出國就能享受。

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