巢・家居文青咖啡「HAVEN coffee bar」進駐赤峰　遊走80年代美好時光

▲HAVEN by nest在赤峰街開幕。（圖／巢家居提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

已有9年歷史的生活選物品牌nest巢‧家居，首間獨立專門店「HAVEN by nest」近期在赤峰街開幕，除販售多款生活選物產品之外，也在二樓打造咖啡區HAVEN coffee bar，中島的吧台設計洋溢文青的古樸味，金山牌勝和紙業的舊建築也讓來訪民眾，彷彿走進80年代的美好時光。

▲舊建築保留外觀，「時光」是最不能被取代的設計。

近年舊稱為「打鐵街」的赤峰街，進駐不少文青風格店舖，漸漸形成該南西商圈的商業特色，而鄰近台北景點大稻埕，也讓該區更有舊時的文藝味，早期從淡水開港以來通往大稻埕之間形成繁榮的商業帶，赤峰街專做船上卸下的鐵管、零件、馬達等鐵件再造生意，又隨著商圈沒落而安靜下來的街巷，如今再以另一種樣貌重生。

「HAVEN」一詞為港口之意，nest巢‧家居的首間獨立專門店，也以世界各地生活選物用品為主題，從咖啡飲具、餐桌小道具、廚房工具、居家用品、家飾傢俱、個人配件等，生活一日所需都囊括在內，國際產品到在地設計，讓消費者能細細感受生活的小美好。

▲來自國際的生活選物，讓居家能更有味。

門店所在地為金山牌勝和紙業的舊址，保留勝和紙業金字招牌的外觀以及復古的鐵窗花，搭配內部簡約透視感的現代風格，加上綠意佈置與世界各國的設計師作品，摩登帶點復古，正是該區積極茁壯的整體氣氛。

▲通透明亮的空間，新與舊並陳的氛圍。

2樓是咖啡區HAVEN coffee bar，置於中島的吧台在上樓後迎面而來，臨窗的座位區可享受大量自然光線，風格佈置與一樓選物空間彼此呼應，以木質調設計為主，搭配磨石子地板，烘托出復古老建築的味道，也回應著赤峰街道的老派氛圍。

▲咖啡廳器材使用代理日本KINTO以及台灣品牌TOAST的設計。

美國知名帽牌NEW ERA也在邁入100週年之際，聯手CAFE!N共同打造「KEEP !T 100」百年特展限定店，提供2款限量主題920老帽、鑰匙圈以及黑金水壺之外，店內也化身展覽廳，一口氣呈現品牌百年來的精選聯名設計帽款，喝完咖啡還有與排隊名店「新村站著吃烤肉」聯名的韓式醬燒牛肉堡也別忘記嚐。

▲NEW ERA與CAFE!N聯名限定咖啡店 。（圖／品牌提供）

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