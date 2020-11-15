fb ig video ETtoday search mobile

巢・家居文青咖啡「HAVEN coffee bar」進駐赤峰　遊走80年代美好時光

>

▲HAVEN by nest。（圖／巢家居提供）

▲HAVEN by nest在赤峰街開幕。（圖／巢家居提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

已有9年歷史的生活選物品牌nest巢‧家居，首間獨立專門店「HAVEN by nest」近期在赤峰街開幕，除販售多款生活選物產品之外，也在二樓打造咖啡區HAVEN coffee bar，中島的吧台設計洋溢文青的古樸味，金山牌勝和紙業的舊建築也讓來訪民眾，彷彿走進80年代的美好時光。

▲HAVEN by nest。（圖／巢家居提供）

▲舊建築保留外觀，「時光」是最不能被取代的設計。

近年舊稱為「打鐵街」的赤峰街，進駐不少文青風格店舖，漸漸形成該南西商圈的商業特色，而鄰近台北景點大稻埕，也讓該區更有舊時的文藝味，早期從淡水開港以來通往大稻埕之間形成繁榮的商業帶，赤峰街專做船上卸下的鐵管、零件、馬達等鐵件再造生意，又隨著商圈沒落而安靜下來的街巷，如今再以另一種樣貌重生。

「HAVEN」一詞為港口之意，nest巢‧家居的首間獨立專門店，也以世界各地生活選物用品為主題，從咖啡飲具、餐桌小道具、廚房工具、居家用品、家飾傢俱、個人配件等，生活一日所需都囊括在內，國際產品到在地設計，讓消費者能細細感受生活的小美好。

▲HAVEN by nest。（圖／巢家居提供）

▲來自國際的生活選物，讓居家能更有味。

門店所在地為金山牌勝和紙業的舊址，保留勝和紙業金字招牌的外觀以及復古的鐵窗花，搭配內部簡約透視感的現代風格，加上綠意佈置與世界各國的設計師作品，摩登帶點復古，正是該區積極茁壯的整體氣氛。

▲HAVEN by nest。（圖／巢家居提供）

▲通透明亮的空間，新與舊並陳的氛圍。

2樓是咖啡區HAVEN coffee bar，置於中島的吧台在上樓後迎面而來，臨窗的座位區可享受大量自然光線，風格佈置與一樓選物空間彼此呼應，以木質調設計為主，搭配磨石子地板，烘托出復古老建築的味道，也回應著赤峰街道的老派氛圍。

▲HAVEN by nest。（圖／巢家居提供）

▲HAVEN by nest。（圖／巢家居提供）

▲咖啡廳器材使用代理日本KINTO以及台灣品牌TOAST的設計。

美國知名帽牌NEW ERA也在邁入100週年之際，聯手CAFE!N共同打造「KEEP !T 100」百年特展限定店，提供2款限量主題920老帽、鑰匙圈以及黑金水壺之外，店內也化身展覽廳，一口氣呈現品牌百年來的精選聯名設計帽款，喝完咖啡還有與排隊名店「新村站著吃烤肉」聯名的韓式醬燒牛肉堡也別忘記嚐。

▲▼NEW ERA 。（圖／品牌提供）

▲▼NEW ERA 。（圖／品牌提供）

▲▼NEW ERA 。（圖／品牌提供）

▲NEW ERA與CAFE!N聯名限定咖啡店 。（圖／品牌提供）

星巴克耶誕立體馬克杯太可愛！台灣11／4開賣　刺蝟、鱷魚通通有

全台最強「星巴克打卡店」是這間！明年衝500家店 

美國「國民萬用鍋」登台　煮飯燉肉做優格全都會　超平價3700元有找

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

關鍵字：

巢家居, 赤峰街, HAVEN
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

排隊人潮瘋搶UNIQLO「+J」系列　官網部分單品已售罄！銷售前5出爐

排隊人潮瘋搶UNIQLO「+J」系列　官網部分單品已售罄！銷售前5出爐

不用花錢！網揭8個讓「皮膚越來越好」的習慣　

不用花錢！網揭8個讓「皮膚越來越好」的習慣　

《鬼滅之刃》無線耳機加了禰豆子髮帶超Q　羽織花紋外盒手刀收藏

《鬼滅之刃》無線耳機加了禰豆子髮帶超Q　羽織花紋外盒手刀收藏

IU穿「低胸裝」性感美照連發　最新燒酒廣告仙到不像話，網：醉了 梨形身材選錯衣服超顯胖！7大「遮小腹」穿搭技巧　讓腰間肉全消失 小心毒蛙錶！　G-SHOCK重現彩虹蟾蜍外觀 十二星座中「愛槓成癮」的3大槓精！ Top 1會毒舌到逼哭人 「台南晶英」36計調酒想喝先抽籤！泡完臨窗大浴缸　用甜點車完美收尾 1折起！誠品史上最大「萬物特賣會」　文具銅板價、外文書百元有找 從韓劇女主角看秋冬髮型趨勢！秀智自然波浪、趙寶兒黑長髮回歸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面