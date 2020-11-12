「5個習慣」讓減肥破功，原來「懶得跑廁所」也會胖

▲減重成功，除了少吃多動，還有好多眉角要注意。（圖／翻攝自IG/somin_jj、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

女生總是把減重當成一生志業，希望腿再細一些、屁股再小一點，但已經控制飲食也搭配運動了，為什麼就連呼吸都會胖，如果你也遇到一樣的問題，或許是你生活習慣出了錯，以下5個生活習慣，是在說你嗎？

#習慣不吃早餐

許多人作息不正常，總是忽略早餐，據研究指出，不吃早餐比吃早餐的人容易發胖，肥胖風險更是高達4.5倍。試想人體是一個機器運轉，需要早上吃早餐幫助啟動體內代謝，若是撐到中午才吃，可會因為太餓而吃進更多食物，更容易變胖。

# 吃飯順序搞錯

很多人減重都有餓過頭的經驗，往往便當一來就大口扒飯，這可是大錯特錯！其實最先下肚的食物最容易被吸收，因此吃飯的順序很重要，建議先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後才吃碳水化合物，這樣就不怕餐後血糖會上升太快，更能降低飢餓感。

#心理壓力大

許多人求好心切，減重不成反而造成心理壓力，要知道壓力也是變胖兇手之一，當長期處於高壓狀態，身體會分泌壓力荷爾蒙，會讓你變得很想吃東西，尤其是高熱量或是重口味食物。

#經常睡眠不足

現代人大部分都有晚睡習慣，一天能擁有7小時以上睡眠，幾乎是不可能任務。除了先前提到的壓力，睡眠不足也是致胖原因，長期熬夜會使壓力荷爾蒙增加會增加食慾，同時瘦體素濃度降低，造成代謝力下降，容易養成易胖體質。





# 懶得跑廁所

有些女生有憋尿的習慣，不急就懶得去上廁所，有時候便意一忍過頭，更是造成便秘的主因。原來不跑廁所會使身體毒素增加，進一步影響體內代謝，記得要提醒自己習慣跑廁所，否則體內累積的廢物和毒素，會累積在腰間、肚子和大腿，到時候就得不償失。

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