fb ig video ETtoday search mobile

「5個習慣」讓減肥破功，原來「懶得跑廁所」也會胖

>

▲▼「5個習慣」讓減肥破功，「懶得跑廁所」也會胖（圖／翻攝自ig/somin_jj）

▲減重成功，除了少吃多動，還有好多眉角要注意。（圖／翻攝自IG/somin_jj、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

女生總是把減重當成一生志業，希望腿再細一些、屁股再小一點，但已經控制飲食也搭配運動了，為什麼就連呼吸都會胖，如果你也遇到一樣的問題，或許是你生活習慣出了錯，以下5個生活習慣，是在說你嗎？

#習慣不吃早餐

許多人作息不正常，總是忽略早餐，據研究指出，不吃早餐比吃早餐的人容易發胖，肥胖風險更是高達4.5倍。試想人體是一個機器運轉，需要早上吃早餐幫助啟動體內代謝，若是撐到中午才吃，可會因為太餓而吃進更多食物，更容易變胖。

▲▼ 「5個習慣」讓減肥破功，「懶得跑廁所」也會胖。（圖／Unsplash）

# 吃飯順序搞錯

很多人減重都有餓過頭的經驗，往往便當一來就大口扒飯，這可是大錯特錯！其實最先下肚的食物最容易被吸收，因此吃飯的順序很重要，建議先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後才吃碳水化合物，這樣就不怕餐後血糖會上升太快，更能降低飢餓感。

#心理壓力大

許多人求好心切，減重不成反而造成心理壓力，要知道壓力也是變胖兇手之一，當長期處於高壓狀態，身體會分泌壓力荷爾蒙，會讓你變得很想吃東西，尤其是高熱量或是重口味食物。

▲▼ 「5個習慣」讓減肥破功，「懶得跑廁所」也會胖。（圖／Unsplash）

#經常睡眠不足

現代人大部分都有晚睡習慣，一天能擁有7小時以上睡眠，幾乎是不可能任務。除了先前提到的壓力，睡眠不足也是致胖原因，長期熬夜會使壓力荷爾蒙增加會增加食慾，同時瘦體素濃度降低，造成代謝力下降，容易養成易胖體質。


▲▼ 「5個習慣」讓減肥破功，「懶得跑廁所」也會胖。（圖／Unsplash）

# 懶得跑廁所

有些女生有憋尿的習慣，不急就懶得去上廁所，有時候便意一忍過頭，更是造成便秘的主因。原來不跑廁所會使身體毒素增加，進一步影響體內代謝，記得要提醒自己習慣跑廁所，否則體內累積的廢物和毒素，會累積在腰間、肚子和大腿，到時候就得不償失。

►網讚：「史上最可愛孟婆」　邵雨薇「4招」養出少女萌臉

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

關鍵字：

減肥, 瘦身, 生活習慣
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

控制慾極強的星座TOP 5　處女要照他的期待走、冠軍魔王沒人能比

控制慾極強的星座TOP 5　處女要照他的期待走、冠軍魔王沒人能比

股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」

股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」

MIU MIU官網驚爆「標錯價」5萬元包變500元！網：1111最強優惠

MIU MIU官網驚爆「標錯價」5萬元包變500元！網：1111最強優惠

雙11優惠！星巴克買一送一限時3天喝起來　85度C第二杯只要20元 陸女星撞衫徐睿知「經典爆乳裝」！氣場甩差距　網：踢到鐵板 髮型師揪「5大洗髮錯誤」　最後一條超過8成女生都做過 《料理之王》大廚用的鍋具不到500元！絕美礦藍、檸檬黃超優雅 秋冬換季「約會裝扮」！4種穿搭簡單有型　裙子、褲裝都不怕臃腫 總是存不到錢？專家教你「4方法」把錢留住，信用卡最多2張 免清洗！「超實用5招」去除衣物火鍋味，異味通通不見了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面