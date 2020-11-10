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滿鑽萬花筒要價1716萬！　華美圖案全是真寶石、還能看時間

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▲海瑞溫斯頓珠寶錶成為年度主力。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

海瑞溫斯頓（Harry Winston）年度主力落在女性珠寶錶，運用珍珠母貝與各式彩色寶石，於面盤呈現如萬花筒般的繽紛圖案，原來靈感源自去年打造身價約1716萬元的Ultimate Kaleidoscope珠寶萬花筒，今正式在台亮相，只要取下上方顯示時間的面盤、再輕旋萬花筒，便能透過視窗，欣賞底部由真正彩寶不斷轉換的華美圖案，如此奢華的「玩具」，讓人驚喜連連！

▲▼ Harry Winston 。（圖／公關照）

海瑞溫斯頓Ultimate Kaleidoscope珠寶萬花筒，約17,160,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

▲▼ Harry Winston 。（圖／公關照）
▲萬花筒底部全由彩色寶石變化出華美圖案。

▲▼ Harry Winston 。（圖／公關照）▲▼ Harry Winston 。（圖／公關照）
▲海瑞溫斯頓萬花筒Kaleidoscope彩色寶石錶（左）約6,180,000元，鑲鑽款6,350,000元。

華麗萬花筒的概念延伸至女錶設計，海瑞溫斯頓為Premier系列Kaleidoscope 36毫米自動錶推出面盤不同配色的繽紛錶款，從中央向外散開的圖案點綴立體珍珠母貝與彩色寶石；更華麗的版本為Kaleidoscope頂級珠寶錶，萬花筒圖案延展至錶框，也像盛開繁花，身價款款突破400萬元。

▲▼ Harry Winston 。（圖／公關照）

海瑞溫斯頓Ultimate Quadri Tourbillon陀飛輪懷錶，26,940,000元。

複雜功能錶則從去年搭載4個逆時針旋轉陀飛輪的腕錶變身，轉化為Ultimate Quadri Tourbillon懷錶，雖是同一枚機芯，但因懷錶與腕錶規格不同，仍經過重新設計，錶面設計也層次分明，12時位置鑲嵌品牌標誌性的祖母綠形切工鑽石。

▲▼ Harry Winston 。（圖／公關照）▲▼ Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓卓時Premier系列Majestic Art Deco36毫米自動腕錶（左）3,400,000元，Ocean系列Sparkling大日期顯示42毫米自動腕錶4,180,000元。
 

DIOR也是華麗面盤設計的翹楚，每一款珠寶錶極限量，以今年主打的GRAND SOIR REINE DES ABEILLES珠寶錶為例，滿鑽面盤襯托著鑲嵌各色彩寶的立體蜜蜂，一次推出9款，均為獨一無二之作。

▲▼ Dior 。（圖／公關照）▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲DIOR獨一無二蜜蜂圖案的GRAND SOIR REINE DES ABEILLES N°21珠寶錶（左）8,000,000元，全球限量18只GRAND BAL RUBAN鑽錶3,000,000元。（圖／DIOR提供）

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關鍵字：

海瑞溫斯頓, Harry Winston, DIOR
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