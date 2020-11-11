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金馬團拍謝盈萱露美腿卡C位　巧搭梨形鑽耳環修飾臉型

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▲▼De Beers謝盈萱 。（圖／公關照）

▲謝盈萱佩戴De Beers鑽石珠寶閃耀「金馬57入圍榮耀」拍攝計畫。（圖／De Beers提供）

記者陳雅韻／台北報導

金馬執委會昨曝光「金馬57入圍榮耀」拍攝計畫的成果照片，共有126位入圍者參與拍攝，當中難度最高的是集合台灣79位入圍者的團體大合照，讓人忍不住開始找起心儀的偶像在哪裡，身穿黑白條紋亮片禮服的金馬影后謝盈萱，露美腿卡C位，讓人一眼認出，鏡頭再拉近點，原來有De Beers鑽石幫她打光。

▲▼「金馬57入圍榮耀」拍攝計畫的成果照片，計有126位入圍者參與拍攝。（圖／金馬執委會提供）

▲「金馬57入圍榮耀」拍攝計畫共有126位入圍者參與，團體照時謝盈萱露腿卡C位。（圖／提供金馬執委會）

謝盈萱2年前第一次當電影女主角就奪下金馬影后，今年再以《孤味》角逐金馬女配角，已是頒獎典禮常客，因此駕馭起正式禮服與高級珠寶毫不生澀，輕鬆展現氣勢。此次參與「金馬57入圍榮耀」拍攝計畫，她選戴最能修飾臉型的De Beers Aura梨形鑽石垂墜式耳環，並搭配配Enchanted Lotus系列與Infinity系列鑽石戒指。

▲▼De Beers謝盈萱 。（圖／公關照）▲▼De Beers謝盈萱 。（圖／公關照）

▲謝盈萱佩戴De Beers Aura梨形切割鑽石垂墜式耳環，1,460,000元。

▲▼De Beers謝盈萱 。（圖／公關照）▲▼De Beers謝盈萱 。（圖／公關照）
▲De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石戒指（左）219,000元，Infinity 18Ｋ白金全鑲鑽戒指135,000元。
 

日前謝盈萱出席電影《孤味》首映會的造型也令人印象深刻，她身穿一襲H&M綠色套裝，成功挑戰多數人不敢嘗試的亮綠色，她同樣佩戴De Beers珠寶點綴，為個性十足的褲裝增添女人味。屆時金馬獎究竟會以何種風格登上紅毯，令人期待。

▲▼De Beers謝盈萱 。（圖／公關照）▲▼De Beers謝盈萱 。（圖／公關照）

▲謝盈萱日前以搶眼的H&M綠色套裝出席電影《孤味》首映會，搭配De Beers Dewdrop 18K白金鑽石項鍊，690,000元。

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關鍵字：

謝盈萱, De Beers, 金馬獎
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