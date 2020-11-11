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免清洗！「超實用5招」去除衣物火鍋味，異味通通不見了

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▲▼「超實用5招」去除衣物火鍋味。（圖／Unsplash）

▲衣物殘留的火鍋味真的讓人很苦惱。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

天氣逐漸轉涼，又到了吃火鍋的季節，但往往每次吃完身上都有著濃濃火鍋味，令人超困擾！外套、毛衣若是還不想洗，要如何迅速除臭呢？除了坊間的衣物香氛噴霧，以下超實用妙招請快學起來！

▲▼「超實用5招」去除衣物火鍋味。（圖／Unsplash）

▲吃燒肉殘留的味道也可用一樣方式處理。

#外套摺好收起來

進餐廳脫外套，大家總習慣披在椅背上，家事專家建議，若是不想讓外套沾染火鍋味，建議簡單將外套摺好，放在袋子或是腳邊的置物箱中，和披在椅背上比起，摺好收納較不容易沾染氣味，且衣服內裡多為合成纖維製成，較不容易吸附氣味。

#吹風機熱風

利用熱風也能快速去除異味，像是毛衣、外套等任何材質衣物都很管用，建議將熱風分別從領口、袖口吹送，重複個幾次就會發現，衣物上沾染的異味通通不見了！

▲▼「超實用5招」去除衣物火鍋味。（圖／Unsplash）

▲善用洗完澡後的蒸氣。

3.掛在有蒸氣的浴室

如果懶得用吹風機吹，建議可以在洗完熱水澡後，將衣服掛在有蒸氣的浴室，蒸氣不只能幫助消除異味，連衣服上原本的皺褶和摺痕都會恢復原貌。

4.掛在通風處

還有另一招就是將外套、毛衣吊掛在通風處，利用流動空氣將身上異味帶走，通常掛個一晚上，隔天幾乎聞不到任何異味。

▲▼「超實用5招」去除衣物火鍋味。（圖／Unsplash）

▲利用純水和酒精自製噴霧。

5.酒精噴霧

在衣物上噴灑酒精噴霧，待揮發後也能順便帶走身上異味，市面上的衣物香氛噴霧也是利用這個原理。

家事專家分享，衣物吸附味道的材質排名大概是羊絨>棉>化纖>牛仔=皮衣，下次吃火鍋前先好好挑一下衣服，事後除味就能省事點。

►日本專家： 洗衣放入順序學問大　「髒衣擺底層」好多人竟不知

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關鍵字：

火鍋, 火鍋味, 去除異味, 通風, 熱風
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