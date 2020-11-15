迪士尼粉絲荷包要破了！　公主系列輕珠寶6,000元入手

▲亞立詩《睡美人》沉睡玫瑰鑽石項鍊6,400元，耳環9,600元。（圖／ALUXE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

一款好質感的飾品，讓人想一戴再戴，台灣婚戒品牌ALUXE亞立詩同時滿足女性的公主夢，以《睡美人》、《小美人魚》、《魔法奇緣》與《阿拉丁》4個故事為主題設計輕珠寶，由於採用10K金打造，價格相對親切，因此即使鑲小鑽點綴，價格也都在1萬元以內，讓小資女能輕鬆擁有。

▲亞立詩《長髮公主》希望閃耀耳骨夾（左）6,000元，《阿拉丁》藍色之眼寶石鎖骨鍊6,400元。



▲AHKAH givre耳骨夾11,400元，believe hoop耳環37,200元。（圖／翻攝AHKAH IG）

從迪士尼經典故事發想的亞立詩輕珠寶風格年輕，睡美人系列選擇玫瑰花造型創作項鍊與耳環，花蕊處點綴鑽石吸睛；《魔法奇緣》中樂佩公主的金色髮辮則啟發創作希望閃耀耳骨夾，日本輕珠寶品牌AHKAH也有不少耳骨夾作品，細緻且鑲鑽的線條在耳際閃耀，沒有耳洞的女性也能時髦一下。

▲亞立詩《小美人魚》貝殼愛戀珍珠耳環（左）7,200元，珍珠項鍊6,000元。

亞立詩《阿拉丁》系列主打V型鎖骨鍊，中央鑲嵌與茉莉公主招牌藍色服裝相呼應的寶石；而《小美人魚》與海洋有深刻連結，亞立詩於是選用珍珠搭配貝殼造型推出耳環與項鍊，每一款都是迪士尼粉絲一眼能認出的作品。

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