總是存不到錢？專家教你「4方法」把錢留住，信用卡最多2張

▲月底總是沒錢可存，不妨試試以下4個方式。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

百貨周年慶、雙11購物節優惠連番攻擊，你的荷包守住了嗎？薪資沒機會往上調，物慾又太高，存錢簡直是天方夜譚，若你也是月光族，試試以下4個方式，助你順利把錢留住。

#養成記帳習慣

覺得記帳很麻煩？其實很多能免費下載的記帳app，花錢後舉手之勞記下，讓你知道錢花到哪裡，哪一個部分花的最多，其實許多花費都是積少成多，記帳能提醒自己不要亂花錢，或是哪個部分的花費太多，需要調整一下自己的用錢方式。

#買東西前多想幾次

百貨下殺折扣、促銷時總守不住荷包，現場氣氛使然總讓人花得比原來預設的多，建議下手前，可以思考究竟是需要買，還是想要買，若要花一筆較大費用時，可以給自己兩三天時間考慮，別被可以無息分期等方式誘惑，要知道即便是可分期，這筆錢還是得還的。

#信用卡最多2張

許多信用卡專家都在教導大家怎麼辦信用卡最划算，但曾有理財專家表示，對於花費沒有自制力的人來說，信用卡不用多，最多2張日常繳費或是紅利集點用就足夠。卡片太多容易使花費分散，若忘記繳了哪筆款項，還會增加不必要的違約金和利息支出。

#銀行扣款小額存錢

許多人常嚷嚷著沒錢存，最簡單的方式就是請銀行幫忙設定自動扣款，在月初薪水進帳時，可以扣個3000元，小額扣款就當作是買了一件衣服，慢慢存下來，對小資女來說也能很有感。