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IU穿「低胸裝」性感美照連發　最新燒酒廣告仙到不像話，網：醉了

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▲IU燒酒廣告。（圖／翻攝自IG）

▲IU拍攝真露燒酒廣告。（圖／翻攝自IG@chamisul，以下同）

記者王則絲／台北報導

韓國女星IU（李知恩）是「真露」燒酒長期以來的代言人之一，因為她的代言，燒酒品牌的銷量大幅度成長，由此可見IU的超高人氣與帶貨力，近期由雜誌協助拍攝的最新的廣告大片出爐，只見IU用多套低胸造型來演繹燒酒，難得小露深V性感出鏡，加上無可挑惕的顏值，美出新高度。

▲IU燒酒廣告。（圖／翻攝自IG）

影歌雙棲的女神IU不論是擔任演員還是歌手都有相當好的成績，甜美的外型與嗓音特別討人喜歡，近年來從鄰家女孩形象成功轉型，駕馭起性感風格的服裝早已駕輕就熟，舉手投足盡是女人味，這回在最新的燒酒代言廣告中，連換了多套低胸的禮服，幕後花絮釋出後更能完整看到整身造型，讓粉絲們愛心瘋狂連刷：「美瘋！」、「看到IU還沒喝我就醉了。」

▲IU燒酒廣告。（圖／翻攝自IG）

廣告中IU 穿著藍綠色低胸亮片禮服、白色的細肩平口連身裙、繞頸式華麗的禮服⋯⋯都讓白皙的肩頸鎖骨線條展露無遺，甚至能看見胸前深V陰影，非常性感，但是花絮中燦笑擺拍、把玩道具的模樣，又是一枚甜美可愛的少女，只能說女神的表現力滿點，什麼風格都能Hold住。

▲IU燒酒廣告。（圖／翻攝自IG）

▲IU 早先Po出的幕後美照便是拍攝廣告時的場景。（圖／翻攝自IU IG）

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關鍵字：

IU, 李知恩, 真露燒酒, 廣告, 性感, 代言
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