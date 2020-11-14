IU穿「低胸裝」性感美照連發　最新燒酒廣告仙到不像話，網：醉了

▲IU拍攝真露燒酒廣告。（圖／翻攝自IG@chamisul，以下同）



記者王則絲／台北報導

韓國女星IU（李知恩）是「真露」燒酒長期以來的代言人之一，因為她的代言，燒酒品牌的銷量大幅度成長，由此可見IU的超高人氣與帶貨力，近期由雜誌協助拍攝的最新的廣告大片出爐，只見IU用多套低胸造型來演繹燒酒，難得小露深V性感出鏡，加上無可挑惕的顏值，美出新高度。

影歌雙棲的女神IU不論是擔任演員還是歌手都有相當好的成績，甜美的外型與嗓音特別討人喜歡，近年來從鄰家女孩形象成功轉型，駕馭起性感風格的服裝早已駕輕就熟，舉手投足盡是女人味，這回在最新的燒酒代言廣告中，連換了多套低胸的禮服，幕後花絮釋出後更能完整看到整身造型，讓粉絲們愛心瘋狂連刷：「美瘋！」、「看到IU還沒喝我就醉了。」

在 Instagram 查看這則貼文 VOGUE KOREA（@voguekorea）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 10 日 上午 3:57 張貼

廣告中IU 穿著藍綠色低胸亮片禮服、白色的細肩平口連身裙、繞頸式華麗的禮服⋯⋯都讓白皙的肩頸鎖骨線條展露無遺，甚至能看見胸前深V陰影，非常性感，但是花絮中燦笑擺拍、把玩道具的模樣，又是一枚甜美可愛的少女，只能說女神的表現力滿點，什麼風格都能Hold住。

▲IU 早先Po出的幕後美照便是拍攝廣告時的場景。（圖／翻攝自IU IG）



►Lisa直角肩已經太完美 轉身秀整片「蝴蝶背」再登性感巔峰

►凱特王子妃肅穆神情也好動人 穿黑色軍裝大衣也太瘦！