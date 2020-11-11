fb ig video ETtoday search mobile

爆賣萬瓶的3INA定妝噴霧「限時免費送」！「3大持妝神器」限量60組

>

▲▼3INA定妝噴霧「免費送」限時一天。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲3INA推出超狂定妝噴霧免費送活動，更限量推出「3大持妝神器」優惠組。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

被封為「色票王」的西班牙潮流美妝品牌3INA寵粉不手軟！為歡慶來台三週年及升級新上市的定妝噴霧「小綠噴」親肌LIFE甦活水噴霧熱銷破萬瓶，竟將於11/14限時推出拿空瓶免費換新瓶的超狂回饋活動，不限空瓶品牌還送出小綠噴正貨，當天一定要手刀搶起來！此外，3INA更推出全台限量60組的「撒嬌美肌包」，只要79折就能獲得包含小綠噴的最熱賣底妝3件組，鐵粉們千萬別錯過。

▲▼3INA定妝噴霧「免費送」限時一天。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼3INA定妝噴霧「免費送」限時一天。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲3INA 親肌LIFE甦活水噴霧，100ml，NT$620。 （圖／品牌提供、記者張毓容攝）

深受許多年輕女孩、小資女喜愛的3INA，除了人氣王「#114溫柔小姊姊色」唇彩紅遍全球，被網友推為「最強神仙噴霧」的定妝保濕噴霧，更是以如用噴的發光面膜、兼具光澤肌和持妝效果，熱賣到成為年度斷貨王。

今年10月才剛推出全新2.0升級版「親肌LIFE甦活水噴霧」，新添加濃縮薄荷保濕精萃，保濕潤澤的同時，也為肌膚帶來清新涼感，且控油、持妝力更提升，超強定妝力被大讚一噴猶如拍了10下蜜粉，更創下上市爆賣萬瓶的驚人銷售紀錄。

▲▼3INA定妝噴霧「免費送」限時一天。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲持空瓶換「小綠噴」正貨活動只有11/14限時一天。（圖／記者張毓容攝）

為歡慶上市熱銷萬瓶，3INA趁來台三週年之際，特別推出「限時噴霧日」活動回饋鐵粉。凡於11/14當日，持3INA或任一專櫃他牌噴霧空瓶至3INA全台專櫃，即可免費兌換全新升級版「小綠噴」親肌LIFE甦活水噴霧（100ml）正貨一瓶（空瓶需回收，數量有限，贈完為止），不管用過沒先搶起來就對了！

▲▼3INA定妝噴霧「免費送」限時一天。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼3INA定妝噴霧「免費送」限時一天。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲3INA 雙倍撒嬌美肌組，NT$1,800。 （圖／記者張毓容攝）

此外，年末正是節慶聚會眾多的時節，聖誕、跨年約會都怕脫妝好尷尬，3INA也特別打包全新升級版「小綠噴」親肌LIFE甦活水噴霧、遮瑕霸主「小銀蓋」24H超時持妝粉底液和完美彩妝蛋等3大熱賣持妝神器，推出超限量「雙倍撒嬌美肌組」。

不僅以79折優惠價格 就能把這個持久底妝神組合帶回家，還加送限量特製的「撒嬌美肌包」，將於11/14開賣，全台限量只有60組。

 

▲▼美妝雙11超狂優惠懶人包更新。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Bobbi Brown全新金緻絲絨唇膏11月初剛上市。

不僅3INA推出寵粉回饋活動，Bobbi Brown也針對雙11推出超有誠意的一系列優惠活動。從11/6～11/11推出天天買1送1限時優惠，包含冬蟲夏草粉底、氣墊和裸膚蜜粉等高人氣明星商品，就連本月剛推出的全新「金緻絲絨唇膏」也在其中，且活動期間內全館免運再打9折，算下來折扣更低於5折。

每日限定買1送1活動中，最不能錯過的就是11/11限定的「頂尖明星唇彩二入組」，任選2支唇彩（唇膏、唇露、潤色護唇膏）還加送瞬間雙效卸妝液100ml（正貨），連11月剛上市的「金緻絲絨唇膏」也能選，以63折優惠就能買到新品的機會一定要把握起來。

▲▼美妝雙11超狂優惠懶人包更新。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 頂尖明星唇彩二入組，優惠價NT$2,250。

▲▼美妝雙11超狂優惠懶人包更新。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 冬蟲夏草入門組，價值NT$3,974，優惠價NT$2,205。

除了每日限定買1送1，還有其他超划算優惠組，像是換算下來打55折的「冬蟲夏草入門組」堪稱入手BB彩妝的最佳選擇，其中包含高保濕修護精華粉底（正貨）＋維他命完美乳霜7ml＋迷你迷戀輕吻唇膏#Ruby＋迷你發霞修容餅#Golden Light。

▲▼美妝雙11超狂優惠懶人包更新。（圖／品牌提供）

▲▼美妝雙11超狂優惠懶人包更新。（圖／品牌提供）

▲限量「璀璨巨星彩妝系列」將於11/12於官網及遠東SOGO體系專櫃獨家販售。

此外，活動期間還有NT$1,111起的4檻滿額贈、新客首購禮及免費禮品包裝等官網獨家優惠，最不能錯過的是「璀璨巨星限量彩妝系列」將在11/12於官網及SOGO獨家首賣，不僅有換上限量玫瑰金包裝的「五花肉高光」金緻美肌粉、羽柔蜜粉餅升級版，還有集結「極致鑽石眼影」最熱賣4色而成的限量「鑽石蜜糖4色眼盤」，沒搶絕對會後悔。

►美妝雙11超狂優惠懶人包！植村秀送正貨唇膏　敏感話題買1送1限時開賣

►Bobbi Brown金緻唇膏「絲絨版」來了！細緻煙管設計、最美肉桂紅棕色被狂推

►SUQQU聖誕彩妝＋梅田限定同時來！「森永牛奶糖色」頰彩、#120唇膏被瘋搶

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

關鍵字：

美妝, 彩妝, 3INA, 噴霧, 定妝噴霧, 小綠噴, 活動, 優惠活動, 優惠組, 底妝, 底妝組, 粉底液, 限量, 限定
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

雙11優惠！星巴克買一送一限時3天喝起來　85度C第二杯只要20元

雙11優惠！星巴克買一送一限時3天喝起來　85度C第二杯只要20元

Lisa直角肩已經太完美　轉身秀整片「蝴蝶背」再登性感巔峰

Lisa直角肩已經太完美　轉身秀整片「蝴蝶背」再登性感巔峰

萬元初不痛收！微精品「軟雪寶寶粉」包款TOP 7，先鎖定小相機包

萬元初不痛收！微精品「軟雪寶寶粉」包款TOP 7，先鎖定小相機包

皮卡丘＆吉利蛋甜甜圈想咬一口！還有「瑪利歐禮物袋」聖誕必許願 髮型師揪「5大洗髮錯誤」　最後一條超過8成女生都做過 花心是錯覺！骨子裡超專情星座Top 3 　水瓶反差大、冠軍猜不到 「炎柱」背影、善逸「霹靂一閃」圖案T恤帥爆！GU《鬼滅》新聯名太欠敗 「鐵甲蛹睡袋」躺進去就不想出來　身高175公分男子也能用 滿鑽萬花筒要價1716萬！　華美圖案全是真寶石、還能看時間 長得再美也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面