爆賣萬瓶的3INA定妝噴霧「限時免費送」！「3大持妝神器」限量60組

▲3INA推出超狂定妝噴霧免費送活動，更限量推出「3大持妝神器」優惠組。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

被封為「色票王」的西班牙潮流美妝品牌3INA寵粉不手軟！為歡慶來台三週年及升級新上市的定妝噴霧「小綠噴」親肌LIFE甦活水噴霧熱銷破萬瓶，竟將於11/14限時推出拿空瓶免費換新瓶的超狂回饋活動，不限空瓶品牌還送出小綠噴正貨，當天一定要手刀搶起來！此外，3INA更推出全台限量60組的「撒嬌美肌包」，只要79折就能獲得包含小綠噴的最熱賣底妝3件組，鐵粉們千萬別錯過。

▲3INA 親肌LIFE甦活水噴霧，100ml，NT$620。 （圖／品牌提供、記者張毓容攝）



深受許多年輕女孩、小資女喜愛的3INA，除了人氣王「#114溫柔小姊姊色」唇彩紅遍全球，被網友推為「最強神仙噴霧」的定妝保濕噴霧，更是以如用噴的發光面膜、兼具光澤肌和持妝效果，熱賣到成為年度斷貨王。

今年10月才剛推出全新2.0升級版「親肌LIFE甦活水噴霧」，新添加濃縮薄荷保濕精萃，保濕潤澤的同時，也為肌膚帶來清新涼感，且控油、持妝力更提升，超強定妝力被大讚一噴猶如拍了10下蜜粉，更創下上市爆賣萬瓶的驚人銷售紀錄。

▲持空瓶換「小綠噴」正貨活動只有11/14限時一天。（圖／記者張毓容攝）



為歡慶上市熱銷萬瓶，3INA趁來台三週年之際，特別推出「限時噴霧日」活動回饋鐵粉。凡於11/14當日，持3INA或任一專櫃他牌噴霧空瓶至3INA全台專櫃，即可免費兌換全新升級版「小綠噴」親肌LIFE甦活水噴霧（100ml）正貨一瓶（空瓶需回收，數量有限，贈完為止），不管用過沒先搶起來就對了！

▲3INA 雙倍撒嬌美肌組，NT$1,800。 （圖／記者張毓容攝）



此外，年末正是節慶聚會眾多的時節，聖誕、跨年約會都怕脫妝好尷尬，3INA也特別打包全新升級版「小綠噴」親肌LIFE甦活水噴霧、遮瑕霸主「小銀蓋」24H超時持妝粉底液和完美彩妝蛋等3大熱賣持妝神器，推出超限量「雙倍撒嬌美肌組」。

不僅以79折優惠價格 就能把這個持久底妝神組合帶回家，還加送限量特製的「撒嬌美肌包」，將於11/14開賣，全台限量只有60組。





▲Bobbi Brown全新金緻絲絨唇膏11月初剛上市。



不僅3INA推出寵粉回饋活動，Bobbi Brown也針對雙11推出超有誠意的一系列優惠活動。從11/6～11/11推出天天買1送1限時優惠，包含冬蟲夏草粉底、氣墊和裸膚蜜粉等高人氣明星商品，就連本月剛推出的全新「金緻絲絨唇膏」也在其中，且活動期間內全館免運再打9折，算下來折扣更低於5折。

每日限定買1送1活動中，最不能錯過的就是11/11限定的「頂尖明星唇彩二入組」，任選2支唇彩（唇膏、唇露、潤色護唇膏）還加送瞬間雙效卸妝液100ml（正貨），連11月剛上市的「金緻絲絨唇膏」也能選，以63折優惠就能買到新品的機會一定要把握起來。

▲Bobbi Brown 頂尖明星唇彩二入組，優惠價NT$2,250。

▲Bobbi Brown 冬蟲夏草入門組，價值NT$3,974，優惠價NT$2,205。

除了每日限定買1送1，還有其他超划算優惠組，像是換算下來打55折的「冬蟲夏草入門組」堪稱入手BB彩妝的最佳選擇，其中包含高保濕修護精華粉底（正貨）＋維他命完美乳霜7ml＋迷你迷戀輕吻唇膏#Ruby＋迷你發霞修容餅#Golden Light。

▲限量「璀璨巨星彩妝系列」將於11/12於官網及遠東SOGO體系專櫃獨家販售。



此外，活動期間還有NT$1,111起的4檻滿額贈、新客首購禮及免費禮品包裝等官網獨家優惠，最不能錯過的是「璀璨巨星限量彩妝系列」將在11/12於官網及SOGO獨家首賣，不僅有換上限量玫瑰金包裝的「五花肉高光」金緻美肌粉、羽柔蜜粉餅升級版，還有集結「極致鑽石眼影」最熱賣4色而成的限量「鑽石蜜糖4色眼盤」，沒搶絕對會後悔。

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