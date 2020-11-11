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PP大自鳴錶3專利秀錶王實力　秒針用「跳的」炫技

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▲▼PP大自鳴錶 。（圖／公關照）

▲PP 6301P大自鳴腕錶擁有3項專利，未定價。（圖／Patek Philippe提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年因新冠肺炎疫情沒有錶展一次說清楚，「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）於是按照自己的時程給驚喜，發表首款單一大自鳴跳秒腕錶6301P，為旗下三問腕錶常規生產系列壯大陣容，12款不論是純粹鳴音報時或結合陀飛輪、萬年曆等其他複雜功能均備，展現強大製錶實力，可預期新錶6301P年產量個位數，遞單申請下訂才會報價。

▲▼PP大自鳴錶 。（圖／公關照）

▲6時位置錶殼外緣具專利單一槓桿和一枚滑動桿開關，可選取大小自鳴與靜音模式。

大自鳴錶向來被視為頂級製錶工藝的代表作，在整點和整刻會自動打出幾點幾刻的音律，小自鳴則報刻不響報小時，而三問功能是按需求啟動才會報時。PP 6301P腕錶結合三項複雜功能，裝載由703枚零件構成的GS 36-750 PS IRM手上鍊機芯，在動力儲存下了不少工夫，採用兩組串聯雙發條錮，一組供應齒輪組72小時動力儲存，另一組為響報時間裝置使用，足以提供24小時打簧報時所需。

▲▼PP大自鳴錶 。（圖／公關照）

▲按下錶冠上方按紐即可啟動三問報時功能。
 

PP 6301P大自鳴腕錶共有3項專利，第一項是在靜音模式下完全阻隔大自鳴功能，避免動力耗損；第二項是突破二枚按鍵的傳統，只靠單一槓桿與滑動桿開關，即可選取小自鳴、大自鳴與靜音模式，而按3時錶冠上的按鈕則啟動三問功能。

▲▼PP大自鳴錶 。（圖／公關照）

▲透明錶背顯露由703枚零件構成的GS 36-750 PS IRM手上鍊機芯。

第三項專利以齒輪操作的跳秒，是欣賞悅耳大小自鳴或三問報時之外的賞玩重點，一般機械錶的秒針以緩步滑順推移的方式前進，但指針式跳秒是如同石英錶一樣一秒跳一格，PP此款設計更特別，並非靠彈簧及槓桿運作，而改採齒輪與一枚釋放槓桿，由後者每秒瞬間釋放齒輪組達成。

優異內在也有優雅外表相襯，PP 6301P大自鳴腕錶黑色大明火琺瑯「亮滑」加工錶面，搭配略斜的寶璣式數字與白金葉形夜光指針，左右兩側各是半圓弧的機芯與打簧報時裝置動力儲存顯示，6時位置則是跳秒盤。

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關鍵字：

PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王
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