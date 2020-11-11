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「狼人殺」黃偉晉教復古鞋穿搭　一招拉長比例連女生也適用

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記者王蓁蓁 / 台北報導 

因《娛樂百分百》「狼人殺」人氣高居不下的黃偉晉，經常在IG上秀穿搭，除了不少休閒裝扮，出席SWATCH活動時穿上西裝套裝，或是曾以CERRUTI 1881西裝配短褲，都很有意思。最近為美國袋鼠鞋KangaROOS拍形象照，運用不同鞋款在在潮流男孩與微熟男人中轉換，駕馭能力滿分。

▲「狼人殺」黃偉晉教復古鞋穿搭　一招拉長比例連女生也適用 。（圖／品牌提供）

▲「狼人殺」黃偉晉教復古鞋穿搭　一招拉長比例連女生也適用 。（圖／品牌提供）

▲KangaROOS OSTON 79手工帆布鞋款NT$1380。

帆布鞋是每個人人鞋櫃必備，黃偉晉以文青感的大學T恤、格紋襯衫搭配，以溫暖的麂皮拼接帆布鞋，顯現微熟大人感的復古撞色，祕技還有「摺褲管」，將褲腳捲起至九分，讓比例更好，鞋子能見度也更高，這招也適用於女孩，露出最纖細的腳踝，瞬間變高又變瘦。

▲「狼人殺」黃偉晉教復古鞋穿搭　一招拉長比例連女生也適用 。（圖／品牌提供）▲「狼人殺」黃偉晉教復古鞋穿搭　一招拉長比例連女生也適用 。（圖／品牌提供）

▲KangaROOS SHIELD潮流戶外藍橘配色、黑色鞋款（男），NT$2,080。

黃偉晉換上了帽T、短毛帽，腳上星空般的黑色潮流戶外鞋款，一點一點的「星星」白色潑墨細節超吸睛 ; 另一雙也同樣將星空設計放入，又注入了夕陽橘與湖水藍作變化拼接，增加視覺上的層次感，黃偉晉再以暖色系工裝背心作搭配，簡單讓同是戶外的穿搭，穿出完全不同風格。

▲「狼人殺」黃偉晉教復古鞋穿搭　一招拉長比例連女生也適用 。（圖／品牌提供）

▲「狼人殺」黃偉晉教復古鞋穿搭　一招拉長比例連女生也適用 。（圖／品牌提供）

▲「狼人殺」黃偉晉教復古鞋穿搭　一招拉長比例連女生也適用 。（圖／品牌提供）
▲KangaROOS Blaze都市老爹鞋系列，NT$2,080。

復古老爹鞋款是潮男潮女們必備的，KangaROOS顛覆老爹鞋笨重的的形象，網狀材質鞋面，加強了透氣的舒適感，有型又耐走，另外輕鬆就能擁有「大長腿」的4.5公分鞋底，也在網上討論度超火熱，黃偉晉以灰色西裝及T恤混搭，展現休閒的城市潮男穿搭。

【同場加映更多球鞋】

▲「狼人殺」黃偉晉教復古鞋穿搭　一招拉長比例連女生也適用 。（圖／品牌提供）

▲「狼人殺」黃偉晉教復古鞋穿搭　一招拉長比例連女生也適用 。（圖／品牌提供）

▲adidas + KANYE YEEZY BOOST 700 V3 SAFFLOWER，將在11月14日開賣。

近日球鞋重頭戲之一，adidas + KANYE WEST YEEZY系列YEEZY BOOST 700 V3 SAFFLOWER鞋款，檸檬黃加奶油白的配色，讓科技感的支架設計散發秋日清爽效果，中底增強穿著的輕便度與舒適感、人字型橡膠大底則增加了防滑摩擦力。這雙鞋上市日期終於曝光，將在11月14日登場，有興趣快筆記，手刀搶一波。

▲「狼人殺」黃偉晉教復古鞋穿搭　一招拉長比例連女生也適用 。（圖／品牌提供）

▲「狼人殺」黃偉晉教復古鞋穿搭　一招拉長比例連女生也適用 。（圖／品牌提供）

▲「狼人殺」黃偉晉教復古鞋穿搭　一招拉長比例連女生也適用 。（圖／品牌提供）

▲Rebook Cardi B X CLUB C，NT$3250。

復古鞋款當道，很具代表性的Rebook，前陣子攜手饒舌女王Cardi B，在她生日時聯名推出Cardi B X CLUB C鞋款，搶眼漆皮的鞋面、以及透黑的橡膠鞋底，將Cardi B前衛的時尚品味表現得淋漓盡致，鞋舌上黑白交織的鞋帶、以及在鞋底鑲上Cardi B的字樣，滿滿的細節亮點，鞋迷們必收。

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關鍵字：

黃偉晉, 美國袋鼠鞋, KangaROOS, 穿搭
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