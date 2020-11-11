贊達亞美裙下曝光未上市的爆款聯名球鞋　超獵奇造型竟也能如此合理

記者王則絲／台北報導

24歲女星贊達亞科爾曼（Zendaya）最近登上美版《ELLE》12月／1月封面，以招牌的髒辮造型搭配美裙，腳下卻是踩著還沒上市的爆款聯名潮鞋，特別吸引目光，而稍早贊達亞也為香港版《VOGUE》擔任11月份封面明星，穿上多套令人滿頭問號的超獵奇服裝，不過她超越常人的駕馭力，竟也能讓畫面莫名的合情合理。

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贊達亞於今年艾美獎奪下最年輕視后的寶座，擁有178公分高挑身材與搶眼外型，加上可愛直率的性格讓她人氣扶搖直上，廣告代言、畫報拍攝邀約接不完。

美版《ELLE》這回邀請贊達亞拍攝封面大片，每一套裙裝都閃亮唯美，不過視線向下一看，腳上穿的竟不是女明星的必備的高跟鞋，而是充滿街頭潮味的球鞋！像是封面這套Maison Valentino的浮誇銀色流蘇裙裝，腳下搭配的是預計於12月才會發售的NIKE X AMBUSH聯名Dunk High鞋款，由贊達亞搶先穿上示範，想必推出後更將掀起風波。

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在 Instagram 查看這則貼文 ELLE Magazine（@elleusa）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 10 日 上午 5:53 張貼

另一套散藍色、綠色相間的CHANEL洋裝下，贊達亞又再次搭上爆款球鞋，是全球潮人都搶瘋的NIKE X Sacai Vaporwaffle最新款式，DIOR的超深V編織繩裙裝則是搭配視覺對比十足的黃色New Balance球鞋，優雅裙裝與潮流鞋款放在一起看似突兀，但其實混搭效果恰到好處，不只符合贊達亞青春洋溢的形象，也間接表明了贊達亞甚至不需要高跟鞋的輔助。

稍早贊達亞也為香港版《VOGUE》擔任11月份封面明星，封面上來自Louis Vuitton可愛的澎裙洋裝看似正常，但是鞋款再度搞怪，穿上CAROLIN | HOLZHUBER招牌的浮誇高跟鞋，猶如踩高蹺一樣，其他套服裝更是令人滿臉問號，幾乎不能正常走路，如此獵奇搞怪的造型，贊達亞卻一點也不彆扭，駕馭起來游刃有餘。

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