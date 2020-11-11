陸女星撞衫徐睿知「經典爆乳裝」！氣場甩差距　網：踢到鐵板

▲韓星徐睿知與大陸女星張天愛隔空撞衫。（圖／翻攝自微博、CFP）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星張天愛因主演《太子妃升職記》而走紅，昨（10日）雙11晚會上，她以一身深U黑色禮服大秀好身材，不過眼熟的是，該禮服才剛被韓星徐睿知穿著登上釜日電影節紅毯，且大尺度造型一戰成名，粉絲至今都印象深刻，這回兩人撞衫也不免引起比較。

▲大陸女星張天愛以 ALEX PERRY黑色禮服亮相雙11晚會。（圖／翻攝自微博）

32歲女星張天愛姣好身材一直是亮點，昨晚雙11活動眾星雲集，她換上ALEX PERRY黑色禮服，最顯眼的就是胸前的「深U」剪裁，中低伴隨兩側微微聳起包覆胸圍，在行走之餘豐滿上圍也若隱若現，讓人目不轉睛，同時下襬也不忘以高開衩設計，露出一雙修長美腿，張天愛選擇放下一頭長髮，妝容俐落加以紅唇點綴，氣場不輸人。

▲韓星徐睿知10月底時出席釜日電影節紅毯，爆乳深U裝一戰成名。（圖／CFP）

然而10月底，徐睿知才以同款禮服出席釜日電影節紅毯，並且兩人默契捨棄了項錬單品，選擇直接露出鎖骨線條，不搶走禮服焦點。雖然撞衫，但徐睿知仍是憑藉超火辣胸線與氣場直接甩開差距，並且該套造型至今都讓粉絲印象深刻，此次撞衫也引發網友評論：「徐睿知身材沒話說」、「張天愛踢到鐵板」、「這套寫了徐睿知名字。」

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