說．流行／大勢韓劇都有這顆包！HIEMS COR藏浪漫寓意　萬元內變女主

記者鮑璿安／專題報導

南韓品牌HIEMS COR對於許多時尚迷而言或許很陌生，但只要是韓劇控，絕對看過旗下包款的身影，一口氣出現在夯劇《夫婦的世界》、《梨泰院》以及最新的《青春紀錄》中，不僅完美消化各個女主角的風格，HIEMS COR以多變色系與嶄新輪廓碰撞出全新火花，且價格超容易入手，這個火速爆紅的品牌，一定要認識。

▲南韓品牌HIEMS COR一口氣出現在近期多部熱播韓劇中 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

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HIEMS COR的名字其實是取自拉丁語「HIEMS」冬日和「COR」表達熱情和心臟之意的合成詞，所以有「冰火交融」的寓意，期待用溫暖融化每一顆被冰凍的心，這就不難想像旗下包款風格，以多樣化的極簡輪廓，賦予鮮明色彩，所以不論何種風格都能輕鬆駕馭。

在 Instagram 查看這則貼文 Cynthia Lee（@kdrama_fashion）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 14 日 上午 8:55 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 케이패션백스 (스타가 착용한 가방 정보)（@k_fashion_bags）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 下午 5:13 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 HIEMS COR (옘스코르)（@hiemscor_daily）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 9 日 下午 6:37 張貼

但要提起HIEMS COR火速爆紅的原因，離不開今年（2020年）多部熱播韓劇加持，像是《夫婦的世界》、《梨泰院》與《青春紀錄》中，都能看見女主角韓素希、金多美以及朴素丹輪番駕馭，經典迷你斜背包就運用圓潤外型擴展收納空間，加以秋冬必備大地色點綴，且HIEMS COR習慣將Logo縮小，化作燙金元素注入包款，成為一大鮮明特色。

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▲HIEMS COR 55 HIDE CROSS BAG肩背手提兩用包 NT$6,500 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

HIEMS COR還有一個強項，就是超多功能背法，滿足白天上班晚上聚會的雙重需求，宛如馬蹄外型的皮革提把，搭配梯形式的包型設計，同時也有細長肩帶，為韓劇女主角的日常搭配加分。此外，卸下韓劇主角必定是全身精品的刻板印象，HIEMS COR的定價十分親民，大多落在6、7千元內就能入手，逐漸成為小資女韓風代名詞，現在品牌也悄悄登台，免出國就能近距離一睹絕美韓劇夯包。

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