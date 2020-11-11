從「辦公桌」看職場個性　雜亂者創造力強、「這種人」心機重

▲從辦公桌模樣來窺知職場個性。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

曾有研究顯示，房間凌亂的人，創造力反而高。那麼職場中的辦公桌呢？不管你是雜亂無章、亂中有序，又或是井然有序，原來從「辦公桌原貌」就能反應出職場個性，下次不妨多觀察身旁同事的擺設，知己知彼才能百戰百勝！

辦公桌乾淨整齊→

有毅力且腳踏實地

喜歡把桌上收拾得乾乾淨淨的人，重視秩序且做事腳踏實地，容易受主管和同事的信賴。職場爆發力不強，但是做事情有條不紊，和別人比的毅力。

辦公桌亂七八糟→

容易變通且創造力強

拿完東西總是懶的歸位，搞得桌上亂七八糟，這樣的人的頭腦很靈活，容易舉一反三，擅長行銷或是策畫一些有趣項目，當遇到困難時，能夠冷靜處理問題。

辦公桌亂中有序→

喜歡比較來獲得成就感

看似雜亂的辦公桌，上面什麼都有，但是和工作有關的文件卻都分類擺放，看起來一絲不苟，這種人通常追求完美，個性敏銳且善於觀察，心機較為深沉，工作上喜歡和人較勁來獲得成就感。

辦公桌充滿個人風格→

在意他人眼光的理想主義者

有的人以佈置辦公桌為樂，桌上放些照片、喜歡的植栽，又或是從家裡搬來的個人收藏，小小的一張桌子就像他的半個家。喜歡裝點辦公桌的人，最在意的就是上班氣氛是否和諧，他喜歡表現出最好的樣子，期待獲得大家的青睞和好感，他就像發光發熱的小太陽，總是能把辦公氣氛炒得很融洽。

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