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《料理之王》大廚用的鍋具不到500元！絕美礦藍、檸檬黃超優雅

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記者李薇／綜合報導

全新料理PK節目《料理之王》上線，緊張的激戰過程讓人緊盯螢幕，除了緊湊的料理橋段，節目中大師們使用的鍋具現在也可以買得到了！專為《料理之王》打造的鍋寶不沾鍋6件組，有檸檬黃、礦藍兩種色彩，搭配木紋握柄，優雅又有質感，超划算的鍋具組原價4280元，在購物網站「Her和她」首賣，特價只要1411元，等於一鍋一蓋不到500元，CP值破表。

 ▲料理之王,Her和她,鍋寶,不沾鍋,鍋具。（圖／品牌提供）

▲炒鍋深底容量大。（圖／品牌提供）

鍋寶不沾鍋6件組包含炒鍋、平底鍋、湯鍋、原木鏟、雙鍋蓋，一次搞定廚房所有的煎、煮、炒、炸，年末想除舊佈新換新鍋、剛搬家想讓廚房更美、下廚更上手，通通不能錯過。

在材質上，鍋寶不沾鍋6件組，採用與歐美同等級之高科技雙層強化不沾處理，耐用加倍並通過SGS檢測合格，煎魚、煎蛋不沾黏，輕鬆簡單，適用於中西料理各式烹調，使用完只要輕輕沖洗就乾淨，不擔心煮完一桌還要費勁洗鍋。

▲Her料理之王鍋具。（圖／Her）

▲鍋寶料理之王不沾鍋6件組，礦藍色，含20cm湯鍋+20cm鍋蓋、28cm深炒鍋+28cm鍋蓋、28cm平煎鍋、不沾鍋專用鏟 ，原價4,280元，特價1,411元，點我購買。

而且導磁複合金鍋底，連電磁爐都適用，加上傳熱快速、導熱均勻的特點，以中小火烹調就能達到需要的溫度，省時省能源。為了健康不敢放太多油，但油少了又不好料理，用這組鍋子就無須擔心了，因為用油量只需平常的1／3，冷鍋冷油也能輕鬆烹調，工欲善其事、必先利其器，這句話絕對要相信，用對鍋子，人人都可以輕鬆做菜，而且減油低脂的烹調過程，也少了油煙，用檸檬黃或礦藍色的鍋子，讓燒菜也變得優雅起來。

▲Her料理之王鍋具。（圖／Her） 

▲鍋寶料理之王不沾鍋6件組，檸檬黃色，含20cm湯鍋+20cm鍋蓋、28cm深炒鍋+28cm鍋蓋、28cm平煎鍋、不沾鍋專用鏟 ，原價4,280元，特價1,411元，點我購買。

▲料理之王,Her和她,鍋寶,不沾鍋,鍋具。（圖／品牌提供）

▲平煎鍋方便實用，鍋寶料理之王不沾鍋6件組，含20cm湯鍋+20cm鍋蓋、28cm深炒鍋+28cm鍋蓋、28cm平煎鍋、不沾鍋專用鏟 ，原價4,280元，特價1,411元，點我購買。

「Her和她」搶先推出的「鍋寶料理之王不沾鍋6件組」，有檸檬黃、礦藍色兩種組合可以挑選，含20cm湯鍋+20cm鍋蓋、28cm深炒鍋+28cm鍋蓋、28cm平煎鍋、不沾鍋專用鏟 ，市價4280元，特價1411元，平均下來一個鍋加蓋子才不到500元，真的相當划算。別再用灰黑色或易沾的鍋子，把廚房搞得烏煙瘴氣，用漂亮又好用的鍋下廚，心情也跟著大好，這下連在廚房都能拍美照了。

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關鍵字：

料理之王, Her和她, 鍋寶, 不沾鍋, 鍋具, Her
fashion.net

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