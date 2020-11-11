44歲舒淇直播狀態絕了！「學院風襯衫」狂減齡　2女星盛讚：好美

▲舒淇9日驚喜登上大陸「口紅一哥」李佳琦的直播，真實狀態驚艷粉絲。（圖／翻攝自微博、品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

女星舒淇已許久未出席公開活動，9日她驚喜登上大陸「口紅一哥」李佳琦的直播間，在毫無修飾的鏡頭下直播，不光是對顏值的考驗，舒淇頂著中分微捲髮，妝容清淡仍是不減星味，且換上Chloé 2020秋冬格紋襯衫更是少女感十足，44歲狀態驚艷，連女星陳喬恩與蔡卓妍阿Sa都忍不住稱讚。

▲舒淇穿著淺色Chloé 2020秋冬格紋襯衫。



44歲女星舒淇與馮德倫於2016年結婚，逐漸將重心移至家中，近日罕見登上直播間成為焦點，舒淇一登場就散發女神光芒，不僅膚質狀況良好，哪怕在毫無修飾的直播鏡頭下，也經得起考驗。她穿著淺色Chloé 2020秋冬格紋襯衫，粉色與棕色系完美融合，以翻領剪裁彰顯俐落氣息，「學院風」也輕鬆駕馭，不論是側臉或是正面出鏡，都毫無死角。

在 Instagram 查看這則貼文 SQ（@sqwhat）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 9 日 下午 8:39 張貼

▲舒淇PO文引來女星陳喬恩與蔡卓妍阿Sa回應。

親民的舒淇更在直播中一連試擦多款口紅，發揮招牌豐唇優勢，但是哪怕沒有口紅修飾時，氣色也讓人驚艷，隨後舒淇也在個人IG中PO文，意外釣出女星陳喬恩與蔡卓妍阿Sa回應：「好美」。

舒淇一向低調，7月時參與#ValentinoEmpathy廣告企劃，以「居家安全社交距離」拍攝大片，雖然沒有專業化妝師在旁，但舒淇穿上顯眼紅色大衣，拿起品牌花瓣包，一舉一動仍是宛如時尚大片。

▲舒淇7月時參與#ValentinoEmpathy廣告企劃，以「居家安全社交距離」拍攝大片。

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