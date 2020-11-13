Dior星星拉鍊化妝包才978元！打開竟有保養品＋香水　划算到爆炸

記者李薇／綜合報導

精品品牌雖然不常有折扣，但會推出實用的迷你組合，Dior活膚駐顏5件套組就讓人超動心，包括活膚駐顏修護精華露7ml、逆時全效無痕乳霜15ml、超級夢幻美肌萃 7ml、JOY BY DIOR夢幻小香水5ml，裝在珍珠白的化妝包裡，一整包不但實用，而且美到不行，原價2780元，特價只要978元，下殺3.5折，絕對是夢幻逸品。

▲Dior活膚駐顏5件套組（含化妝包、活膚駐顏修護精華露7ml、逆時全效無痕乳霜15ml、超級夢幻美肌萃 7ml、JOY BY DIOR夢幻小香水5ml），原價2780元、特價978元，點我購買。

化妝包是女生很重要的必備物，不但每天都要用到，補妝時拿出美美的化妝包，更是大加分，Dior化妝包的包身是珍珠白色，中央有粉色Dior字樣，搭配同樣粉色的拉鍊，拉鍊頭還是可愛的星星造型，並壓印CD字樣，相當精緻，化妝包裡裝著3款保養品以及小香水，放進手袋帶出門，肌膚隨時有小狀況可以急救，下午還能補一點香水讓人心情雀躍。

▲Dior活膚駐顏5件套組（含化妝包、活膚駐顏修護精華露7ml、逆時全效無痕乳霜15ml、超級夢幻美肌萃 7ml、JOY BY DIOR夢幻小香水5ml），原價2780元、特價978元，點我購買。

盤點Dior活膚駐顏5件套組中的保養品，夢幻美肌萃在台灣賣得嚇嚇叫，清爽的質地卻又帶給肌膚完美的澎潤感，讓許多人超級愛用，搭配逆時全效無痕乳霜，兩瓶就可以搞定全臉保養，滋潤度不夠的話，可以使用活膚駐顏修護精華露，加強肌膚潤澤質感。

當然身為有質感的女性，香水更是必不可少，JOY BY DIOR的小香在2018年推出之後，立刻賣出亮眼成績，木質花香調的氣息，透過香檸檬、柑橘帶出愉悅的前味，接著格拉斯玫瑰、茉莉呈現精緻的花香調，最後以檀木、雪松、廣藿香、白麝香展現出溫潤悠長的餘韻。

▲Dior活膚駐顏5件套組（含化妝包、活膚駐顏修護精華露7ml、逆時全效無痕乳霜15ml、超級夢幻美肌萃 7ml、JOY BY DIOR夢幻小香水5ml），原價2780元、特價978元，點我購買。

Dior活膚駐顏5件套組原價2780元，在購物網站「Her和她」特價只要978元，限量150組，搶完就沒了，千元有找的價格，就算只買包包也超級划算，更何況還有保養品和香水，買到就是賺到。