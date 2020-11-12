控制慾極強的星座TOP 5　處女要照他的期待走、冠軍魔王沒人能比

▲12星座控制慾最強TOP 5。（圖／CFP）



文／柯夢波丹 圖／COSMO

在關係中我們總是用自己的習慣來對待彼此，但也容易落入『以愛之名，行控制之實』的模式之中，到底12星座誰是控制大魔王了～請參考上升或太陽，感情相關可以參考金星，如果要看得更仔細，妳的星盤中，有三個同樣的星座在不同的行星（稱為星叢），也可參考那個星座！

Top5 巨蟹座

滿足需要讓人離不開

巨蟹座有堅強的母性特質，當巨蟹能量沒運用得當時，很容易變成不斷滿足身邊人們的需要，藉此來彌補心中的焦慮不安，但這總需要「被需要」的情形，如果沒有適度的調整，就很有可能變成那種在家喋喋不休，對於以『家』為直徑內當作控制範圍，讓人感到被照顧但又被控制的狀況。

巨蟹最需要的是為自己建立內在的歸屬感，並不是向外從別人身上找尋幸福，如果沒有建立內心之家的歸屬，就算外在生活環境已經非常穩定的，內在依然感到不安，控制慾又會不斷地竄出來但不自覺，離開滿足別人需要的慣性，先疼愛自己，妳會輕鬆舒服許多。

Top4 金牛座

默默地控制了全部

金牛座對人的信任是緩慢在建立的，換句話說是很難相信一個人，對應到自己身上，金牛對自己自信，也很容易因為一些小事在心中崩解，當愛上一個人時，就會全力付出，默默的、漸漸地，去觀察對方的全部，不露聲色的掌控對方大小事。

這所做的一切都是金牛太害怕失去了，金牛的特質是不斷的累積，妳們不喜歡改變，喜歡穩固的，不要太大變動的生活，為了不要讓自己的累積化為烏有，有時也容易過於固執，要對方照著自己安心的方式來進行，就會以愛之名，來控制對方了，當金牛願意建立內在的自我價值，不再用外在的一切來衡量自己時，才會懂得放手，會更自由與親密的。

Top3 摩羯座

要照著自己的標準走

摩羯的循規蹈矩也運用在關係上，這對摩羯來說本就該如此，生活是需要秩序和有結構性的，那麼摩羯才能感到舒適安全，只是這樣的規矩只適用於自己身上，如果放到與人的關係之中，每個人都有自己的想法和行事作風，很容易打亂摩羯的腳步。

摩羯的控制慾來自於不懂得彈性變通，雖然對人溫柔，但卻一板一眼，有趣的是，摩羯喜歡控制伴侶的生活方式，但不允許別人來控制，摩羯本身需享有一定的自由和成就感，才能有不失去自我的感受，其實摩羯只要搞清楚自己的立場為合，就能保持彈性，並敞開的對待自己和他人，並且不失去自我。

Top2 處女座

理所當然要照我的期待走

處女座的要求完美有時會變得過度批判性，當處女座能量沒使用得當時，會不斷要求對方要成為自己心中認為的模樣，往往就會變成一開始把對方想得太好，然後進入關係平淡期，就把對方看得很糟的狀況，但實際上沒人能滿足處女座的控制慾，因為太多的小細節和規矩了。

控制慾過強的處女座，在關係中是很容易走到死胡同的，會認為自己的付出就是為了要對方改變，無形中也造成彼此的代溝與壓抑，有趣的是，處女座結婚的對象，往往並不是她心中認為的最好，而是需要被處女座改造的，或許這樣才能滿足處女座無所不在的控制吧！

Top1 天蠍座

當然是第一名囉

天蠍座對自己的控制狂是直言不諱的，天蠍的控制慾就像是君主背後那個真正掌控全面的幕後主使者，非常強大，觀察敏銳的天蠍，可不會在一開始就告訴對方：『你應該要怎樣⋯』，而是會花時間私下觀察對方的需要，個性是怎麼樣子，當天蠍抓到了重點時，就能用一種條件交換的方式，控制住對方。

滿足對方的需要，又能收服的服服貼貼，天蠍堪稱控制狂界的大神，控制的最高端是操控，天蠍就是有辦法操控對方，就算不在自己的管轄範圍之內，都能按照自己所要的來進行，就算沒在視線範圍，天蠍依然能察覺哪裡不對勁，靠著細微的觀察力知道對方做了些什麼，第一名非天蠍莫屬了。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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