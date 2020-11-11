人氣夯色一次收！彩妝搶推「迷你唇膏組」，跑趴隨身帶著走

▲年末佳節不妨試試大膽唇膏，成為眾所矚目焦點。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

隨著年末佳節腳步逼近，想好要做什麼裝扮了嗎？想要迅速轉換印象，不妨就從唇妝下手吧！各大彩妝品牌紛紛推出以「唇彩」為主的優惠組合，高CP值且搭配度超高，想要將明星色一次入手，必須衝這波！

▲RMK 假日紅妝限量款，3,300元。

紅色是時髦、性感的象徵，RMK匯集各種魅惑華麗的紅，創造一款能讓自己瞬間蛻變的紅妝彩妝組。內含風格各異的紅色系口紅與指采，享受層層疊擦樂趣的紅色唇蜜。此外更加入亮采凍、結合眼線液＆睫毛膏的雙頭限量筆款，閃耀光燦讓佳節氣氛更完美。

▲Celvoke 微醺絲霧迷你唇彩組，1,600元。

Celvoke首次推出迷你版本絲霧唇膏組合，挑選3款口碑黑馬色，並設計攜帶方便的迷你尺寸。添加高保濕成分能完美撫平唇紋，質地如絲絨般滑順的霧面質感，薄塗是日常好氣色，疊擦打造魅力性感雙唇，絕對是年底跑趴的好選擇。

▲NARS 金燦時刻 迷你經典唇膏組，1,450元。

詮釋女人萬種風情的迷你經典唇膏，NARS推出迷你版限量尺寸，集結4支熱賣色號，性感與優雅之間任你轉換，添加辣木籽精華油與百香果籽精油，滑順質地滋潤雙唇，打造獨一無二的高級妝感。

▲M.A.C 冰燦煙花-迷你唇膏包，1,200元。

M.A.C特別為年末派對推出迷你唇膏包，內含3款迷你唇膏，分別為#Boundaries、#BeaujolaisSlay、#Igloo’dToYou，年末趕場只需帶上這一小包就搞定。

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