MIU MIU官網驚爆「標錯價」5萬元包變500元！網：1111最強優惠

記者王則絲／台北報導

精品品牌MIU MIU於今（11日）下午1點多左右官方網站出現「標錯價」情形，爆款包包款式通通變成台幣千元，甚至是五百多元，現在約莫過了兩小時，官網商品頁面緊急關閉，不過有民眾手腳超快，更截到了訂購成功的畫面，目前MIU MIU台灣表示：「已經向米蘭總部報告，後續會由總部統一處理。」網友戲稱：「1111最強優惠就是你了。」、「可惡，來不及了。」

▲原價台幣52,000元MIU MIU可芙包，瞬間變成530元。（圖／翻攝自官網）

稍早日本MIU MIU官方網站同樣出現標錯價的狀況，連同公司的PRADA網頁也一併淪陷搞烏龍，眾多包包手袋價格不到千元日幣，引起網友們一窩蜂朝聖官網。

台灣MIU MIU官網標錯價格的短短時間內，其實已有不少人發現並嘗試下單，有PTT鄉民表示：「信用卡有扣款成功。」、「刷卡過了，不過沒收到mail。」、「日本prada今天也標錯 但官方回應不會出。」MIU MIU台灣則表示：「已向米蘭總部報告，後續會由總部統一處理。消費者有問題，可以打免費顧客服務熱線 +800 64864800。」

▲讀者提供訂單結帳畫面。（圖／讀者提供）

▲PTT網友也有發現標錯價頁面。原價81,00台幣的BELLE口金包變成810元台幣，服裝價格一樣千元內。（圖／截自PTT）

▲目前MIU MIU官網商品頁面顯示維修中。（圖／翻攝自官網）