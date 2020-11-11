fb ig video ETtoday search mobile

MIU MIU官網驚爆「標錯價」5萬元包變500元！網：1111最強優惠

>

記者王則絲／台北報導

精品品牌MIU MIU於今（11日）下午1點多左右官方網站出現「標錯價」情形，爆款包包款式通通變成台幣千元，甚至是五百多元，現在約莫過了兩小時，官網商品頁面緊急關閉，不過有民眾手腳超快，更截到了訂購成功的畫面，目前MIU MIU台灣表示：「已經向米蘭總部報告，後續會由總部統一處理。」網友戲稱：「1111最強優惠就是你了。」、「可惡，來不及了。」

▲miumiu標錯價。（圖／翻攝官網）

▲原價台幣52,000元MIU MIU可芙包，瞬間變成530元。（圖／翻攝自官網）

稍早日本MIU MIU官方網站同樣出現標錯價的狀況，連同公司的PRADA網頁也一併淪陷搞烏龍，眾多包包手袋價格不到千元日幣，引起網友們一窩蜂朝聖官網。

台灣MIU MIU官網標錯價格的短短時間內，其實已有不少人發現並嘗試下單，有PTT鄉民表示：「信用卡有扣款成功。」、「刷卡過了，不過沒收到mail。」、「日本prada今天也標錯 但官方回應不會出。」MIU MIU台灣則表示：「已向米蘭總部報告，後續會由總部統一處理。消費者有問題，可以打免費顧客服務熱線 +800 64864800。」

▲miumiu標錯價。（圖／翻攝官網）

▲讀者提供訂單結帳畫面。（圖／讀者提供）

▲pTT。（圖／截自PTT）

▲PTT網友也有發現標錯價頁面。原價81,00台幣的BELLE口金包變成810元台幣，服裝價格一樣千元內。（圖／截自PTT）

▲miumiu標錯價。（圖／翻攝官網）

▲目前MIU MIU官網商品頁面顯示維修中。（圖／翻攝自官網）

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

關鍵字：

MIU MIU, PRADA, 標錯價
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

雙11優惠！星巴克買一送一限時3天喝起來　85度C第二杯只要20元

雙11優惠！星巴克買一送一限時3天喝起來　85度C第二杯只要20元

MIU MIU官網驚爆「標錯價」5萬元包變500元！網：1111最強優惠

MIU MIU官網驚爆「標錯價」5萬元包變500元！網：1111最強優惠

花心是錯覺！骨子裡超專情星座Top 3 　水瓶反差大、冠軍猜不到

花心是錯覺！骨子裡超專情星座Top 3 　水瓶反差大、冠軍猜不到

股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」 Lisa直角肩已經太完美　轉身秀整片「蝴蝶背」再登性感巔峰 髮型師揪「5大洗髮錯誤」　最後一條超過8成女生都做過 「鐵甲蛹睡袋」躺進去就不想出來　身高175公分男子也能用 萬元初不痛收！微精品「軟雪寶寶粉」包款TOP 7，先鎖定小相機包 韓女星都「剪瀏海」！泫雅、太妍逆齡成話題　Jennie空氣髮絲超撫媚 皮卡丘＆吉利蛋甜甜圈想咬一口！還有「瑪利歐禮物袋」聖誕必許願

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面