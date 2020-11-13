中山區打卡店+1！冬季限定香蘋紅茶酒必喝　再點一份牛奶糖雞蛋糕

文／柯夢波丹 圖／COSMO

台北中山區內悄悄的在今年8月開幕了一間超級可愛又充滿童趣的全新手搖飲店《呦窩UwU》，不僅專賣好喝又新鮮飲品，還有創意雞蛋糕等妳來開吃！而在今年冬天，推出兩款溫暖、美味又好拍的特調飲品，有：「香蘋紅茶酒」和 「巧遇芝麻奶」，更即將在12月推出冬季限定的熱呼呼爆餡「芝麻湯圓雞蛋糕」喔！

位於捷運中山站4號出口的這間《呦窩UwU》手搖飲專賣店，乾淨清爽的空間擁有明亮的環境，更有舒適沙發區可以內用，逛街逛累了絕對最適合來到這裡小憩一下！

《呦窩UwU》主打特調飲品， 將茶飲、水果、咖啡創意結合，並將傳統小吃雞蛋糕以獨創的內餡，重現記憶中 的美好滋味。

舒服的內用區，超級舒適放鬆。

《﻿呦窩UwU》全新手搖飲推薦



一、香蘋紅茶酒

熱紅酒相傳來自古羅馬，輾轉至今已是歐洲人在冬季時不可或缺的飲品之一，《呦窩UwU》將這款經典飲品加以改良，以福圓紅茶為基底，加入熱紅酒的香料靈魂： 肉桂、荳蔻、蘋果丁、柑橘。熬煮過後的紅酒，酒氣已幾乎散去，留下的微醺香氣帶出香料與水果的原始風味。

居然手搖飲也能嚐到熱紅酒的美妙滋味！光聞到就讓人等不及吹涼先啜飲一口。香料與紅酒的微酸口感結合紅茶的純蜜香氣。療鬱舒緩了一天的疲憊！

「香蘋紅茶酒」

■價格：NT$ 100元

■11/1-11/15，嚐鮮價80元優惠

二、金萱葡萄柚

推薦給熱愛酸甜水果滋味的人兒品嚐！現擠的葡萄柚果肉，整杯中每一口都能嘗到葡萄柚新鮮滋味，同時還附上整片葡萄柚片，讓妳還能嚐到水果原味，無敵天然！

「金萱葡萄柚」

■價格：NT$ 85

三、巧遇芝麻奶

如果妳是巧克力控絕對不能錯過《呦窩UwU》首度推出的巧克力飲品！結合西式巧克力與中式芝麻，可以感受到香醇的芝麻香氣中和了巧克力的甜膩，並與綿密濃郁的奶香一口入喉，整體口感香濃又順口。

這一杯的巧克力直接將瑞士三角巧克力懸掛在上頭，可依個人喜好自行融化調整甜度。

■價格：NT$ 80元

《﻿呦窩UwU》創意雞蛋糕推薦



《呦窩UwU》可不僅有手搖飲吸引人，如果妳是雞蛋糕愛好者，更一定要試試看「窩仔雞蛋糕」。每一顆都圓圓胖胖的造型超可愛，濃郁蛋香搭配滿滿的內餡，口感扎實更是一絕！

11月新口味 「焦糖Q窩仔」將從小到大的好朋友「牛奶糖」與麻糬做為內餡製成，趁熱咬下， 香鬆的蛋糕伴隨滿滿焦糖，讓人欲罷不能。

雞蛋糕內直接放進牛奶糖和Q彈麻糬，光看製作過程就超療癒！

上桌後立刻將它撕開，不得了，這牽絲的牛奶糖麻糬內餡太噴香、視覺效果太棒了！

每一口都是香濃雞蛋糕牛奶味，配上獨家推出的內餡熱熱吃超級完美！

「焦糖Q窩仔」

■價格：NT$ 70元/4顆

而在今年12月冬至，也即將推出全新「芝麻湯圓尬窩仔」，豪邁的直接將整顆桂冠芝麻湯圓放進去！一口就能嚐到雞蛋糕和芝麻湯圓的完美結合！

吃的時候一定要注意，咬下一口就會大爆漿的「芝麻湯圓尬窩仔」，完全讓湯圓控吃一口就愛上！

■價格：NT$ 80

除了上述兩種口味的雞蛋糕，在《呦窩UwU》妳還能選擇「流黃小窩仔」和「起絲小窩仔」，不同口感絕對都能征服妳的心！

流黃小窩仔（酥皮流黃）

■價格：NT$ 75

起絲小窩仔（酥皮起司）

■價格：NT$ 75

【呦窩UwU 店家資訊】

■台北市赤峰街3巷22 號(中山捷運站4號出口)

■營業時間：上午11:00 - 下午9:00

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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