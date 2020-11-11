CP值超高！不到3000元就可以買到各種經典保養的「倒數月曆」

記者李薇／台北報導

聖誕節的12月份即將到來，許多品牌都紛紛推出倒數月曆，《ET FASHION》也盤點3款CP值超高的聖誕月曆，不但裡面的東西超級實用，單價也不會很貴，一般小資女也可以負擔，絕對很適合在年末買起來犒賞自己的辛勞。

1.THE BODY SHOP 耶誕繽紛小屋倒數月曆，售價2,880元

裡面擁有THE BODY SHOP包含 24 項經典產品與限量產品，像是超級少女的草莓嫩白唇部滋養霜，還有辣木籽泡泡浴糖，可以在聖誕節到來前享受泡泡浴的舒壓體驗，另外還有香蕉滋養護髮乳都是之前尚未出現的單品，當然還有經典的洗沐系列或是身體乳等單品，能帶給你滿滿的驚喜。

2.歐舒丹 節慶嘉年華經典倒數月曆，售價2,580元

法國知名插畫家Edith Carron以聖誕市集為創作靈感，將倒數月曆打造迷你版聖誕市集，感受歡樂的節慶，除了有精選明星商品：每兩秒賣出一條的「乳油木護手霜」及櫻花、玫瑰等各式香氛的小護手霜，方便隨身攜帶，依照每天心情使用，還有行家最愛回購的隱藏版熱銷品「草本修護洗髮乳」、臉部入門標配「蠟菊精華霜」；明星前導精華「星光瓶」光萃肌活露更首次加入倒數月曆行列，每天抽一格，帶給自己滿滿的驚喜。

3.品木宣言 胡桃鉗聖誕假期倒數月曆，售價2980元

天天都有小驚喜,《品木宣言胡桃鉗聖誕假期倒數月曆》抽屜式的設計，不會破壞禮盒，之後還可以拿來收藏小物，放在桌上看著天天都有好心情。內含30年人氣經典不敗款泥娃娃活性碳面膜 30ml、邊卸妝邊保養的 Dr. WEIL 青春無敵潔膚液 30ml、每 7.5 秒就賣出一名的人氣王靈芝水-Dr. WEIL 青春無敵健康光潤機能水100ml，以及平時無販售卻詢問度極高迷你美容刷，還有多款經典臉部保養品、隱藏版人氣工具及身體系列一次擁有。