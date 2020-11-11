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叉奇、抱抱龍巨可愛！H＆M《玩具總動員》系列好想跟男友一起穿

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▲H&M X 《玩具總動員》聯名系列。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

瑞典快時尚品牌H&M的卡通聯名企劃一直以來都很吸引大家關注，今年冬天H&M決定以超高人氣的動畫電影《玩具總動員4》為主題推出聯名服裝系列，大膽鮮明的設計為冷冷的天氣帶來滿滿活力，第四集電影中的靈魂角色「叉奇」躍上多款服裝、配件，也能看見巴斯光年、胡迪、抱抱龍等經典角色的蹤影，全系列將於11月12日起全台上市。

▲H&M X 玩具總動員4。（圖／品牌提供）

▲H&M X 玩具總動員4。（圖／品牌提供）

▲H&M 推出《玩具總動員》聯名系列，11月12日全台上市。（圖／品牌提供，以下同）

《玩具總動員4》為系列電影第三集後，睽違九年的續作，新增了許多先前沒出現過的玩具角色，像是叉奇、鴨霸和兔崽子，劇中可愛的行徑在全球圈粉無數，成為《玩具總動員》宇宙中最受歡迎的角色之一。

▲H&M X 玩具總動員4。（圖／品牌提供）

▲抱抱龍REX圖案上衣NT＄799、叉奇圖騰上衣NT＄799。

▲H&M X 玩具總動員4。（圖／品牌提供）

▲H&M 玩具總動員系列。（圖／記者王則絲攝）

▲紫色印花上衣NT＄799、紫色棒球外套NT＄1,799。

H&M DIVDED系列這回與《玩具總動員》合作，並以第四集的關鍵人物們為設計主題，一口氣帶來多款超可愛的男、女裝，包括秋冬最實穿的衛衣、毛衣和厚實毛料外套，採用鮮活的色彩，展現大膽的街頭潮流風格，同時也很適合作為情侶穿搭單品。

▲H&M X 玩具總動員4。（圖／品牌提供）

▲長袖圖騰上衣NT＄699、長袖印花T恤NT＄399。

本次的聯名系列當中採用可愛的線條塗鴉風格為主軸，不管你是哪一個角色的粉絲都可以找到對應的服裝，其中有「叉奇」的圖案上，能看見「動動眼」的小細節，可愛爆棚，款式剪裁上較為中性，男、女生共穿不是問題，另外也有推出小包以及鞋款等配件選擇。

▲H&M X 玩具總動員4。（圖／品牌提供）

▲胡迪印花牛仔外套NT＄1,499、胡迪圖案牛仔褲NT＄999。

▲H&M X 玩具總動員4。（圖／品牌提供）

▲胡迪針織罩衫NT＄1,299。

▲H&M 玩具總動員系列。（圖／記者王則絲攝）

▲抱抱龍長袖印花上衣NT＄699。（圖／記者王則絲攝）

▲H&M X 玩具總動員。（圖／記者王則絲攝）

▲H&M X 玩具總動員。（圖／記者王則絲攝）

▲叉奇迷你小手袋、Pizza Planet厚底靴款。（圖／記者王則絲攝）

動畫卡通不分國界也不分年齡，暴風式席捲全球的日本動畫《鬼滅之刃》近期隨著電影版上映再創熱潮巔峰，日系服裝品牌GU也宣布《鬼滅之刃》第二波聯名系列即將於11／20開賣，眾多款式與價錢已搶先出爐，許多粉絲們已經摩拳擦掌準備手刀購入。

▲GU X 鬼滅之刃 第二波 。（圖／品牌提供）

▲GU X 鬼滅之刃 第二波 。（圖／品牌提供）

▲GU X 《鬼滅之刃》第二彈系列，將於11／20上市。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

H&M, HM, 玩具總動員, Toy Story 4, 叉奇, 抱抱龍, 胡迪, 巴斯光年
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