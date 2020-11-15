日本女生瘋「灰姑娘體重表」讓人崩潰　公開10大減肥法真的會瘦

文／柯夢波丹

減肥攻略除了要包含最有效如何選擇正確減肥方法外，當然還包括了減肥不能吃甚麽？及哪一種減肥方法最有效？2020日本瘋傳的「標準體重表」正夯，就讓我們比對一下體重表，再從10個由日本網友票選最好的減肥及最有效瘦身法，比較它們好處和壞處，好讓大家選擇出一個適合自己而正確的減肥方法！

2020日本女生標準體重表

▲日本2020最新標準體重表（圖／@GURUNAVI日本自由行、小紅書）

2020日本女生標準體重表：灰姑娘體重

灰姑娘體重是日本女高中生間在流傳的一個標準，主要目的是為了「看起來很美」因此列出了這樣的標準體重。

公式：身高(m) x 身高(m) x 20 x 0.9

▲（圖／xavierarnau-Getty Images）



2020日本女生標準體重表：健康體重



健康體重是由日本醫師協會提供的一套標準體重表，在這個體重表內，身體健康更不容易生病。

公式：身高(m) x 身高(m) x 22

2020日本女生標準體重表：美容體重

身材勻稱的日本模特兒可不完全都是只追求瘦就可以！由日本根據女星、模特兒的身高體重綜合出來的，是一個「無論誰看到都會覺得你很美」的標準體重表。

公式：身高(m) x 身高(m) x 20

▲（圖／Tetra Images-Getty Images）



正確的瘦身減肥方法，一定是選擇適合自己，有效的減肥方法很重要。由日本網站Rankingoo一個針對正在進行減肥計劃的網友進行調查，票選出最有效的10個減肥方法！

近年來盛行的間歇性斷食減肥法，在Top 10最有效的減肥法中只是中間位置！但大家不妨留意最後一項減肥方法，這個是網友推算為最有效的減肥法，而且這是你天天都在做的事！快來看看這個減肥方法排行榜。

減肥方法TOP 10：步行減肥法



步行減肥法除了最簡單，也是最易實行的方法！

好處：能站就少坐，戒斷搭車的習慣，能用步行到達的地方就不搭車，可以照常飲食，身體也更健康！

缺點：在超級繁忙的世代，乘搭交通工具既省時又方便，要培養成這個習慣實在需堅定的意志力。

減肥方法TOP 9：去糖減肥法



去糖飲食法就是戒掉一切糖類、甜品的攝取！營養師常說最大的熱量來源就是糖。如果可以戒掉高糖分的食物。曾有網友分享自己靠減糖飲食半年內就減了10kg。

▲（圖／Westend61-Getty Images）



好處：去糖減肥法除了有助功減肥，更能令皮膚免於因糖化而引起的衰老，鬆馳問題。

缺點：含糖的食品有天生的吸引力，而加工糖類比起含糖食物更邪惡也更難戒如奶茶、甜品及含糖飲料，再次強調意志力是很重要。

減肥方法TOP 8：健身、核心訓練



有別於一般的帶氧運動，健身及核心訓練有助更精準地修身同時燃燒局部脂肪。

好處：瘦身效果顯著，運動能令身體更健康。

缺點：如果未能堅持，暫停了健身及核心訓練後，很容易出現反彈；要成功減肥，還要加上控制飲食才能成功。

減肥方法TOP 7：戒澱粉及碳水化合物



這個可算是大多人要減肥時的入門方法，戒掉所有澱粉、米飯、麵包類製品。

好處：這個減肥法瘦身效果快而顯著，有效燒脂、控制體重。

缺點：容易反彈及導致腸胃問題，戒澱粉及碳水化合物容易引起營養不平衡，同時也很容易引發生便秘等問題，多吃蔬菜及水果是很重要。

減肥方法TOP 6：慢跑



慢跑相信是八成以上女生都試過的減肥運動，慢跑確實有助燃燒脂肪的帶氧運動。

▲（圖／Westend61-Getty Images）

好處：很容易燃燒卡路里，尤其到戶外跑步，也會令心情變好，身邊也有不少人通過跑步成功瘦身。

缺點：慢跑後身體容易感到疲累，工作後還要進行減肥運動，更要衝破最大的阻礙意志力，如果未能長期堅持，就很容易失敗。

減肥方法TOP 5：斷食



近年來各地女星都有試過的間歇性斷食法，其實在執行方式有很多種，可以是一周斷食一天或者是透過三餐分配時段作斷食。

好處：有效的瘦身方法，而且減肥效果明顯。

缺點：要把有規律的飲食習慣融入生活，既要注意飲食時間及各種份量等，很難維持，因此容易使人放棄。

減肥方法TOP 4：減肥方法-改變用餐順序



用餐順序減肥法就是透過改變用餐次序，依照次序先吃菜、湯、肉類，繼而是澱粉、如米飯類放到最後食用。這個用餐法除了有助控制食慾，重點是有助減慢澱粉熱量的攝取。

▲（圖／Morsa Images-Getty Images）



好處：比起其他減肥方法，這個用餐順序能輕鬆做得到，且任何食物也可以繼續吃。

缺點：雖然是輕鬆的減肥法，但瘦身效果最慢。

減肥方法TOP 3：腹式呼吸減肥



沒錯！呼吸也可以瘦！這個腹式呼吸減肥法的原理在利用鼻孔慢慢地吸氣至腹部隆起，然後閉氣1-2秒，以口呼氣約7秒，將空氣完全呼出。透過調整呼吸方式，有效減輕飢餓感。不少用過這個減肥法的網民也提到對內臟脂肪超有效，愛上這個方法！而且也融合了瑜伽的腹式呼吸法。

▲（圖／Jasmina007-Getty Images）



好處：跟瑜伽腹式呼吸法近似，更有助排便，同時能加速新陳代謝。

缺點：只利用腹式呼吸減肥，但未有對飲食進行適度控制，減肥效果還是會功虧一簣。

減肥方法TOP 2：戒零食



到底為何瘦不了？也許是因為你吃得太多零食 。其中一個減肥方法的重點就是以戒零食為主，三餐每天都可以正常吃，不過要戒掉正餐以外的零食及飲料。

好處：不吃零食時真的不會胖！

缺點：戒零食是較為被動的懶人減肥法，這個方法可抑制變肥的情況，卻不能令人變瘦。

減肥方法TOP 1：一天吃一餐



一天吃一餐聽起來是痛苦的方法，但不少實行過的網友都表示用這個方法成功瘦10kg、或者在不刻意的忙碌日子，只能一日只吃一餐，也真的會變瘦等。

▲（圖／Jasmin Merdan-Getty Images）



好處：一日一餐這個減肥法有助在短時間減磅。

缺點：有機會導致便秘，且容易復胖回彈、營養不均衡及消化不良的問題 。

徐玄為《私生活》進行高強度減肥法：每天一小時有氧、只喝這三種減肥果汁...瘦到見骨呀~公開超嚴格減肥

菜單 【2020雙11優惠攻略】歐美人氣美妝網站下殺超低折扣！海洋拉娜乳霜組、蘭蔻小黑瓶組便宜到崩潰～



＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》