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男生都愛4大「完美女友」特質！　融入朋友圈、懂得撒嬌直接滿分

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▲▼愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

▲完美女友的隱藏版特質公開，看看你滿足幾項。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

越來越多人在選擇另一半時，外表已經是其次，重要的是對方的個性，要找到三觀一致且能長久相處的戀人，絕非易事，不過在男生眼中，又有哪些選項非常加分呢？現在就公開「完美女友的隱藏版特質」，快點檢查一下，滿足一半就是撿到寶了！

▲▼愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

1. 融入對方朋友圈

兩人交往絕對不能滿足於雙方的小圈子中，就算滿足現況，久了也會變得很厭煩，所以融入對方的生活是很重要的事情，尤其是重義氣的男友，千萬別逼他在女友和朋友之間做出選擇，會讓另一半倍感壓力，反而是體諒他、融入他，才是長久之計。

2. 常常面帶微笑

「愛笑的女孩運氣不會差」，這句話已經是老話了，但的確是事實，男生雖然嘴上不會特別說，卻都很喜歡愛笑的女生，除了樂觀開朗的性格，笑起來也是魅力加分的關鍵，所以沒事就多笑笑，真的很吸引人。

▲▼愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

3. 有主見

「有主見」和強勢不同，有主見的女孩會知道什麼是自己要的，而且不會勉強他人順著自己的意思走；而強勢相反，會用自己的氣勢蓋過對方，逼別人順從自己，這樣其實是最不聰明的，男生往往喜歡有主見的女生，問她想吃什麼就能一秒回答，也不會摸不著頭緒，引來不必要的爭吵。

4. 偶爾撒嬌

撒嬌絕對是所有男生都無法抗拒的，同樣是完美女友的必備特質，女孩子還是要時不時懂得「服軟」，這並不代表就是軟弱，「撒嬌女人最好命」就是因為在關鍵時刻的撒嬌，比一切銳利的言語都有用，這樣的女友也最得人心，再怎麼女漢子的個性也應該學起來。

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關鍵字：

愛情, 戀人, 感情, 另一半, 情侶, 完美女友
fashion.net

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