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誰說潛水錶夏季限定？　Oris限量錶都愛這一味

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▲Oris限量錶是錶迷矚目焦點。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

運動錶款當道，尤其以潛水錶款最為熱門，即使新冠肺炎疫情讓人們消費趨於保守，但此類錶款仍一枝獨秀，機械錶品牌Oris最有感，今年推出的限量錶幾乎都以潛水錶為藍本設計，連最新發表的全新自製機芯Calibre 400，也選擇裝載於Aquis日期潛水錶為首發，足見其熱度不減。

▲▼Oris 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Oris全球限量2000只的漢江限量錶，70,000元。（圖／Oris提供，以下同）

▲▼Oris 。（圖／記者陳雅韻攝）
▲南韓第二長河流漢江。

▲▼Oris 。（圖／記者陳雅韻攝）
▲Oris漢江限量腕錶底蓋飾有漢江穿越南韓的路線圖。

Oris近來限量錶都與環保議題相關，例如為支持南韓第二長河流漢江的保護組織，從Aquis系列延伸設計，推出具小秒與日期顯示的漢江限量錶，面盤與單向旋轉錶圈均裝飾靈感源自河流的綠色，底蓋則刻有流經的路線圖，部分銷售所得將資助漢江的清潔任務。

▲▼Oris 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Oris全球限量2000只的Carysfort Reef限量錶，83,000元。

而Oris關懷佛羅里達珊瑚礁復育計畫的Carysfort Reef限量錶，也以潛水錶外型為基礎，搭配漸變藍色面盤，並在指針與刻度等細節處點綴橘色，活潑的設計成為熱賣款；下一款備受矚目的夯錶，便是剛發表的Aquis Calibre 400日期錶，因為全新自製機芯Calibre 400具5日動力儲存，並有絕佳的抗磁性，品牌更提供10年保固，話題性十足。

▲▼Oris 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼Oris 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Oris搭載全新自製機芯的Aquis Calibre 400 日期錶，可快拆錶帶，鍊帶款95,000元。

潛水錶已不是夏季限定，而是一年四季都容易穿搭的設計，中價位品牌無不分食這塊市場大餅。Hamilton（漢米爾頓）將二次世界大戰期間為美國海軍陸戰隊打造的蛙人部隊軍用錶再翻新，推出防水1000米的Khaki Navy Frogman專業潛水腕錶，以暗紅專業潛水計時外圈搭配灰色面盤再現風采。

▲▼Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton Khaki Navy Frogman潛水錶，45,500元。（圖／Hamilton提供）

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關鍵字：

Oris, Hamilton
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