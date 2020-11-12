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卸妝新品「拚顏值」　外瓶激似香水、搖開化為星空

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▲▼ 搖開化為星空　卸妝新品「拚顏值」 。（圖／品牌提供）

▲卸妝產品不只比功效，更要比顏值。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

想要擁有好膚質，卸妝清潔是關鍵，近來推出的卸妝產品大拚顏值，不只是瓶身美到像香水，輕搖更是化為星空，讓回家後的清潔卸妝也成為享受。

▲▼ 搖開化為星空　卸妝新品「拚顏值」 。（圖／品牌提供）

SABON復活草純淨卸妝油，200ml，1,280元。

以身體磨砂膏出名的SABON，旗下的卸妝油靠著口碑相傳也默默賣，全新復活草純淨卸妝油，帶著玫瑰花語香氣，結合香氛的卸妝油讓清潔變成一種療癒儀式。富含油酸的橄欖油，內含復活草、死海礦物質與玫瑰花水為肌膚加強潤澤與健康，卸妝後可以感受潔淨膨潤。

▲▼ 搖開化為星空　卸妝新品「拚顏值」 。（圖／品牌提供）

專科 專科超微米雙層洗卸凝露，170ml，299元。

專科的星空魔法瓶，一推出就引爆話題，絕美流線型瓶身搭配上層光透卸妝油與下層寶藍色瓶身透出的特殊凝露質地，輕鬆搖勻後，灑落的畫面像極了充滿神秘感的靜謐星空。獨特的雙層融合技術，輕鬆卸除彩妝與毛孔髒污，油露質地更能
可減少卸妝時的拉扯與過度摩擦，即使手濕濕也不影響高度卸妝力。

▲▼ 搖開化為星空　卸妝新品「拚顏值」 。（圖／品牌提供）

▲Za 純淨卸粧家族提供給消費者不一樣選擇。

Za也推出全新純淨卸粧家族，粉嫩的彩色瓶蓋，搭配著牛奶白瓶身，真是太可愛！全系列商品包含：能秒卸防水彩妝的純淨眼唇卸粧液、溫和無酒精的純淨保濕卸粧水、手濕也可使用的純淨深層卸粧油(保濕型)、搭配按摩即可去除黑頭的純淨深層卸粧油(清爽型)。四種質地可依膚質及喜好隨心選擇，深層卸妝同時保養。

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關鍵字：

卸妝, 新品, 盤點, 外型
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