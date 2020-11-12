CELINE迷你香水「9瓶一次打包」　LV出23萬元縮小版旅行箱只為裝香水

▲CELINE迷你香水禮盒，NT$11,000。（圖／品牌提供，以下同）

記者王蓁蓁 / 台北報導

CELINE創意總監Hedi Slimane從大刀闊斧更新Logo、到找來Blackpink Lisa成為第一位全球品牌大使，更在2019年推出全新CELINE高級香氛訂製系列，一舉一動都能引起超高話題，首次推出囊括9款香味的迷你香水禮盒，一如往常極簡、綁上黑色緞帶的純白禮物盒，也讓CELINE迷們可以一次收集9種高級「CELINE香」！

▲CELINE長柱狀的多向切割香水瓶身及瓶蓋都完美體現17世紀後期的古典、極簡美學。

以日記般的方式，Hedi Slimane將他的回憶、情感故事作為靈感注入香氛，並依巴黎的白天與黑夜，打造Day（白晝)、Evening（夜幕)系列，也融入近年多元性別趨勢，捨去過往傳統的男香、女香，呈現「中性香」。除此之外，藝術品般多向切割的香水瓶身、及以17世紀浮雕的品牌標誌，都完美體現17世紀後期的古典、極簡美學，也是香水控們必收珍藏的一大重點。

▲縮小版CELINE迷你香水小巧好攜帶。（圖／記者林明瑋攝）

▲CELINE迷你香水禮盒從包裝到香水都十分精緻。

CELINE迷你香水禮盒每一瓶都是完美復刻原先系列的「縮小版」，包含了6款DAY(白晝)、3款EVENING(夜幕)，迷你的10ml香水瓶身也很好攜帶，能夠隨時依照不同的時間、場合選擇自己想要的香味。極簡純白的禮盒配上黑色厚橫棱紋緞帶的包裝，香水們優雅地排排站，相互折射著琥珀色澤，隨便放在家中也漂亮。

Louis Vuitton（LV）也在佳節重推全新灰白配色的老花香水旅行箱，及流線型的香水盒，完美運用品牌的皮革工藝與旅行精神，以天然皮革為香水手工打造專屬奢華訂製珍藏盒，香水旅行箱不只可以容納三瓶香水，另外設計的小抽屜也能拿來放珠寶、飾品，十分值得收藏 ; 圓筒狀的單罐香水收納盒也推出灰白色，方便隨身攜帶香水，隨時散發美好氣息。

▲Louis Vuitton 灰白老花香水旅行箱，NT$23,000（不含香水）。

▲Louis Vuitton灰白老花香水盒，NT$18,500。

除此之外，秉持著旅遊精神的LV，近年也陸續推出迷人的旅行噴裝組與迷你香水套裝，讓選擇困難不用發作，一次就能擁有5-7種經典香味，其中旅行噴裝組中更附有可替換香水芯的香水噴霧器，可以隨心更換想要的香味，找姐妹一起購入不同組合，也能夠交換使用，十分划算。

▲Louis Vuitton迷你香水套裝，NT$11,500。

▲Louis Vuitton HEURES D'ABSENCE 旅行裝噴霧，NT$9,200。

【同場加映更多迷人香水組合】

JO MALONE

每年話題討論超高的Jo Malone聖誕限定禮盒組，除了超級限量之外，還能以甜甜的價格一次入手，其中香氛控最敲碗期待的聖誕香水組，每次都會推出五款季節限定香水，今年分別是苦橙香水、白苔與雪鈴花香水、玫瑰與星玉蘭香水、綠杏仁與紅醋栗香水以及甜薑餅香水，其中苦橙絕對是聖誕必備。

▲Jo Malone 繽紛聖誕限量香水組，3,700元。（圖／記者曾怡嘉攝）

Dior

迪奧香氛世家系列，也於聖誕節將8款熱銷香水一次打包，分別有伊斯帕罕玫瑰香氛、漫步曠野香氛、喀什米爾香氛、蒙田大道香氛、晨露玫瑰香氛、鑲銀木香氛、夜之琥珀香氛、粉紅櫻花香氛，7.5ml的縮小包裝非常適合隨身攜帶，平均一支香氛700元有找，超划算，佳節將至女孩們快入手一份聖誕禮送給自己吧！

▲迪奧香氛世家系列 精巧奢華香氛組8件組，NT$5,800。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

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