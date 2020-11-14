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《Start-Up》秀智上班族穿搭學起來！六款氣質範本提升專業好形象

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文／柯夢波丹　圖／tvN

由「國民初戀」裴秀智和男神南柱赫主演的韓劇《Start-Up：我的新創時代》持續引發網友們的熱烈討論，尤其是秀智搖身一變成為搶錢一族，飾演夢想出人頭地的「徐達美」一角，和南柱赫飾演的數學天才「南道山」展開一連串創業的挑戰，更意外譜出戀曲！新穎的創業題材、熱血的劇情發展，引起不少年輕人的共鳴與反思，尤其是秀智在劇中的「職場女強人」穿搭也獲得許多 OL 上班族的喜愛。現在就跟著 COSMO 一起從《Start-Up》秀智穿搭找明天上班的 Outfit 靈感吧！

▲秀智穿搭 。（圖／柯夢波丹提供）

1. 西裝套裝／適用場合：晚宴、跟長官吃飯、跟重要客戶吃飯談案子

第三集裡，南道山現身派對假扮徐達美的男友，只見秀智在劇中身穿一席水藍色西裝套裝，收腰設計的外套搭配同色系的中長窄裙，手拿一只Lady Dior包包，頭髮盤起來，整體造型知性、優雅，卻又不失女強人的風範，可說是參加重要宴會、飯局的穿搭範本呢！

▲秀智穿搭 。（圖／柯夢波丹提供）

2. 格紋西裝外套＋T恤＋合身牛仔褲／適用場合：輕鬆上班日

有別於跟重要客戶、長官餐敘的穿著，平常上班可以不用這麼拘謹，秀智在劇中身穿的格紋西裝外套內搭白色素T，下身穿著合身牛仔褲，紮低馬尾，看起來輕鬆而不失正式感，非常適合作為星期五的上班穿搭，下班穿這樣跟朋友去喝點小酒、散心一下，也不會顯得太拘謹。

▲秀智穿搭 。（圖／柯夢波丹提供）

以西裝外套內搭T恤和合身牛仔褲，鞋子穿上高跟鞋就可以瞬間增加正式感，看起來具備專業度又不至於太過隆重，是上班族都應該要嘗試的基本款穿搭。

3. 襯衫＋合身牛仔褲／適用場合：一般上班日

除了西裝外套，襯衫也是非常適合穿去上班的單品，下身搭配西裝褲或牛仔褲皆可，建議搭配腰帶，可以增加時髦度喔！

▲秀智穿搭 。（圖／柯夢波丹提供）

4. 深色西裝外套＋硬挺襯衫＋西裝褲／適用場合：跟客戶提案、跟老闆開會、演講、面試

秀智在劇中的職場穿搭，時而優雅知性、時而輕鬆休閒，不過在重要且需要看起來足夠專業的場合裡，便會穿上深色、正式的西裝外套，內搭硬挺材質的襯衫，下身則穿上合身的丹寧褲搭配高跟鞋，整體造型看起來專業度夠，也非常正式，適合穿去跟客戶提案、跟老闆搭配，或演講、面試等場合。

▲秀智穿搭 。（圖／柯夢波丹提供）

5. 丹寧風西裝外套＋丹寧襯衫＋丹寧褲／適用場合：一般上班日、輕鬆上班日、類時尚派對

這一套編輯認為不管穿在一般上班日或星期五輕鬆上班日都很合適，或是穿去參加類時尚派對也ok！加上最近很流行「全丹寧風」，平時在辦公室可以穿一件淺色丹寧襯衫搭配深色丹寧褲，外出時套上與褲子同色系的丹寧外套，可將襯衫的袖子與外套的袖子捲在一起，增加時髦感。

▲秀智穿搭 。（圖／柯夢波丹提供）

此外，全丹寧的穿搭法建議要有深淺顏色的變化，整體造型看起來才有層次感喔！

6. 重磅數連帽運動外套＋T恤＋丹寧褲 + 白布鞋／適用場合：支援公司活動

如果是外出支援公司所舉辦的活動，除了公司指定的 T 恤以外，以一件輕鬆又方便活動的連帽運動外套強提升造型度是再適合不過了！特別選擇重磅數的款式可以讓你穿起運動外套不至於太過休閒，多了些許正式感。

▲秀智穿搭 。（圖／柯夢波丹提供）

合身的丹寧褲款和白鞋都是非常適合行動的單品，除此之外，把長髮綁成馬尾，也能讓你整個人看起來更加俐落幹練，很建議搭配手錶等配件，從小地方提升質感！

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, Start-Up, 秀智, 上班族, 穿搭, OL穿搭, 西裝外套
fashion.net

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