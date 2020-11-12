營養師曝5種「私密處保養食物」　擺脫搔癢、感染還能「飄清香」

▲營養師表示吃對食物能幫助「妹妹」擺脫搔癢、異味和反覆感染。（圖／翻攝IG@midoricoo）



記者張毓容／台北報導

台灣氣候悶熱潮濕，加上現代人生活忙碌、壓力大，還有熬夜、飲食西化、愛穿緊身褲等多種因素影響下，不少女生都有私密處搔癢、飄異味，甚至反覆感染等困擾。常在社群上分享各種健康飲食資訊的美女營養師高敏敏就表示，常收到粉絲私訊詢問「私密處保養該怎麼吃？」她也特別指出5類食物，用「吃」的就能幫助跟「妹妹」的異味搔癢說再見，還能自然散發淡淡清香。

在 Instagram 查看這則貼文 高敏敏 營養師（@minmin_rd）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 1 日 下午 11:09 張貼

1.富含維他命Ｃ的水果



營養師指出，像是柑橘類、奇異果、芭樂、鳳梨、草莓等富含維他命C的水果，都能幫助抗氧化，使私密處健康、無異味，散發清香。

2.蔓越莓



蔓越莓富含酸性化物，可破壞私密處的細菌，且蔓越莓所含的前花青素對細菌有抗沾黏的能力，能讓細菌不容易附著在泌尿道上皮細胞，再搭配多喝水、多上廁所，就可讓致病菌隨尿液排出，降低私密處感染的機率。但要注意的是，不要常喝糖分太多的含糖飲料，會助長細菌生長，就容易發生搔癢問題。

▲優格、優酪乳含有益生菌，能幫助由內而外調整體質。（圖／翻攝unsplash）

3.無糖優格、優酪乳



高敏敏也笑說曾有網友問她「聽說優酪乳有很多益生菌，那『泡優酪乳』嗎？這樣私密處就會有很多益生菌？」她解釋，利用體內好菌來減少有害菌滋生是可以的，但不是泡，而是要用吃的，像是多吃無糖優格或優酪乳，由內而外調整體質才有效。

4.豆類



像是黃豆、毛豆、黑豆等豆類含有天然的荷爾蒙，能幫助滋潤私密處，也是對私密處保養很好的食物。

▲多喝水、不憋尿能幫助帶走細菌，減少感染。（圖／翻攝IG@chuu_official）

5.多喝水



水是人體代謝時的必要元素，喝夠水可幫助及時排出體內代謝廢物，多喝水、多上廁所不憋尿，都能幫助帶走細菌，減少感染。

最後高敏敏也總結，多喝水、不憋尿，多吃蔬果、飲食清淡，都有助於帶走細菌、減少感染，做好體內環保，都能幫助私密處避免異味，自然散發淡淡清香。

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