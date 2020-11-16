秀智《Start-Up》演窮女卻背10萬元包！超大牌精品換不停　網虧：太出戲

記者王蓁蓁 / 綜合報導

國民初戀秀智，不論是平日IG上曬出的擺拍、還是戲中穿搭，都是眾多少女們跟隨的穿搭範本，沒想到在新戲《Start-Up》中，她竟意外踢到鐵板，韓國網友們非但不買單，還瘋狂吐槽。

戲中飾演低薪打工族的秀智，從小由奶奶獨自撫養長大，為了自行創業不惜從大學退學，就連高跟鞋掉漆、跟壞了，也都自己動手修理捨不得丟，沒想到省錢的鄰家女孩卻被眼尖的劇迷們發現名牌包包換不停，包括Dior、Loewe、 Bottega Veneta等等，每個包都在10萬元上下，也讓劇迷們直呼：「到底窮不窮」、「根本人設不符」！

▲Lady Dior My ABCDior，NT$135,000。(圖 / 翻攝品牌官網、Netflix，以下同。）



▲秀智背DIOR Bobby 掀蓋包，NT$99,000。

劇中分明是職場菜鳥的秀智，從第一集就可以看見DIOR包包的蹤影，身為品牌的寵兒當然到哪都要背，正式的OL西裝套裝搭氣質的Lady DIOR，到輕鬆率性的牛仔褲背DIOR Bobby掀蓋包，雖與劇中的人設不符，但完全是上班族女孩們的穿搭範本。



▲Salvatore Ferragamo Gancini Hobo 肩背包，約NT$39,686。

▲Hermes Sac Luco Bag，約NT$32,405。

劇中為詮釋秀智率性、鄰家女孩性格，線條簡約的素色包包可以說是必備，不只容量、空間寬闊，而且還超百搭，讓同是小資上班族超心動！但這可只是韓劇，現實世界中這些可都是要價萬元以上的精品包。

▲LOEWE Gate 肩背包，NT$88,000。

▲BV Classic bag，約NT$91,276。

隨著不斷變換環境與工作，秀智以柔軟的焦糖色LOEWE Gate 肩背包穿搭白色針織衫，營造溫柔小姊姊鄰家氛圍 ; 同樣也用 BV Classic bag包款，搭配俐落的粉色西裝套裝，演繹又幹練又氣質的創業家。

在 Instagram 查看這則貼文 숮이 （@skuukzky）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 24 日 上午 3:56 張貼

雖然在造型搭配上無可挑惕，但按照劇中人設，秀智隨便背的一個名牌包包，都是她薪水的2、3倍以上，才會讓認真看劇的劇迷們忍不住吐槽「包包很出戲」、「根本很有錢吧」，但也有粉絲們出來護航「不過就是演戲」、「秀智漂亮才是最重要的」，畢竟帶貨女王一出動，又有不少的話題同款要賣光了！

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