迷客夏店員私推「必喝清單」TOP 5　決明大麥無糖也激推

若要介紹台灣的手搖飲料，不能漏掉以大甲芋頭鮮奶讓飲料控們紛紛臣服的「迷客夏」！使用自家牧場鮮乳搖出的茶拿鐵、不添加色素的白蜜珍珠、還有高品質茶湯，各項優異條件的堆疊就是品質的保證！看著迷客夏的菜單但不知道從何點起？以下5款由店員掛保證的私推必喝清單就是妳的必喝選擇！

【#1】珍珠紅茶拿鐵

採用自家農場鮮奶搭配嚴選茶湯，加了完全沒有色素、防腐劑的白珍珠，Q彈又帶有蜜香，是迷客夏的必點飲品之一。不過這款紅茶拿鐵可有個小秘密，就是北部的茶底是會直接選用佛手柑的香氣伯爵紅茶，而中南部店家的茶底會選用古早味的大正紅茶，如果妳在北部想喝喝看大正紅茶為基底的紅茶拿鐵，別忘了告知店員一聲喔！

【#2】大甲芋頭鮮奶

嚴選大甲檳榔心芋頭，而且只取中段精華，由店員費時蒸煮成柔軟綿密的芋泥（在熬煮的過程中會加入些微的糖），吸到的每一口都吃得到芋頭粒，伴隨著自家產的綠光牧場鮮奶，鮮濃可口，芋頭控絕對不可錯過！

【#3】柳丁綠茶

今年4月回歸的柳丁綠茶，選用台灣柳丁製成的100%柳丁原汁，不僅能喝到柑橘類甜而不膩、酸而不澀的鮮爽感，喜歡茶香的人也能滿足於綠茶特有的通透甘醇與清香。清新順口的滋味，因為太受歡迎也曾推出同口味的「柳丁綠冰棒」喔！

【#4】青檸香茶

堪稱製作最費工的「青檸香茶」其實就是將檸檬皮結合茉香綠茶。因為要讓現削檸檬皮完美融入茶湯中，需長時間搖盪數下才能使風味完整融合，店員需花費將近10分鐘的時間手搖，才能讓天然檸檬香氣與茶湯達到完美融合。據喝過的人紛紛表示每一口都能喝到檸檬清香與綠茶的高雅茶韻，是一款讓人不知不覺喝到最後的清爽飲品！

【#5】決明大麥 +珍珠

被網民讚譽「CP值最高」決明大麥加珍珠，基底的茶湯是經焙炒後的大麥及決明子，散發出焙火穀物的獨特香氣，就算無糖也很好喝。大杯售價NT$25，另外加上超有嚼勁的白珍珠，喝起來清爽之餘還添加了很過癮的口感，加價後也只要NT$35，怎麼能不喝起來！

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