《鬼滅》謎之布條是從這裡來的　神人已開始用來DIY提袋、髮圈，網：+1

▲日本高田織物推出《鬼滅之刃》聯名。（圖／翻攝自FLAT，以下同）



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趁著《鬼滅之刃》熱潮正旺，各界都搶著聯名出商品蹭話題，你想得到的、想不到的通通都有，近期日本百年榻榻米廠商高田織物便推出了《鬼滅之刃》聯名商品，於榻榻米邊緣滾上主角們的代表性花紋，而這個「布條」也有單獨販售，有不少民眾已經秒入手，開始發揮創意DIY製作各種專屬周邊，包括拼接風格的提袋、筆袋、化妝包、髮圈或是耳環都能做出來，讓網友們紛紛喊＋1。

▲《鬼滅之刃》圖案榻榻米。



榻榻米品牌高田織物利用《鬼滅之刃》主角們於劇中穿著的羽織（和服外套）花紋作為設計圖騰，與榻榻米做結合，光看這單獨販售的捲成一捲的布條，許多人可能看不出個所以然，其實這就是包住榻榻米邊緣的滾邊，稱為「疊緣」，即使不買榻榻米，也可以用這些鬼滅的花紋布來當作素材，製作出各種專屬的周邊。

▲炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、富岡、杏壽郎的花紋「疊緣」。



從11月1日推出以來，已經有不少日本手作神人搶著入手，並利用拼接的方式，DIY製作出提袋、小錢夾、化妝包或是筆袋，也可以運用於女孩們最喜歡的髮飾、耳環上頭，互相搭配一點也不突兀，讓《鬼滅之刃》的劇迷們都紛紛直呼：「好想要！」

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