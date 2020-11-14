fb ig video ETtoday search mobile

《鬼滅》謎之布條是從這裡來的　神人已開始用來DIY提袋、髮圈，網：+1

>

▲鬼滅之刃榻榻米布條。（圖／翻攝自IG）

▲日本高田織物推出《鬼滅之刃》聯名。（圖／翻攝自FLAT，以下同）

編輯／JJ

趁著《鬼滅之刃》熱潮正旺，各界都搶著聯名出商品蹭話題，你想得到的、想不到的通通都有，近期日本百年榻榻米廠商高田織物便推出了《鬼滅之刃》聯名商品，於榻榻米邊緣滾上主角們的代表性花紋，而這個「布條」也有單獨販售，有不少民眾已經秒入手，開始發揮創意DIY製作各種專屬周邊，包括拼接風格的提袋、筆袋、化妝包、髮圈或是耳環都能做出來，讓網友們紛紛喊＋1。

▲鬼滅之刃榻榻米布條。（圖／翻攝自IG）

▲鬼滅之刃榻榻米布條。（圖／翻攝自IG）

▲《鬼滅之刃》圖案榻榻米。

榻榻米品牌高田織物利用《鬼滅之刃》主角們於劇中穿著的羽織（和服外套）花紋作為設計圖騰，與榻榻米做結合，光看這單獨販售的捲成一捲的布條，許多人可能看不出個所以然，其實這就是包住榻榻米邊緣的滾邊，稱為「疊緣」，即使不買榻榻米，也可以用這些鬼滅的花紋布來當作素材，製作出各種專屬的周邊。

▲鬼滅之刃榻榻米布條。（圖／翻攝自IG）

▲鬼滅之刃榻榻米布條。（圖／翻攝自IG）

▲鬼滅之刃榻榻米布條。（圖／翻攝自IG）

▲炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、富岡、杏壽郎的花紋「疊緣」。

從11月1日推出以來，已經有不少日本手作神人搶著入手，並利用拼接的方式，DIY製作出提袋、小錢夾、化妝包或是筆袋，也可以運用於女孩們最喜歡的髮飾、耳環上頭，互相搭配一點也不突兀，讓《鬼滅之刃》的劇迷們都紛紛直呼：「好想要！」

►「炎柱」背影、善逸「霹靂一閃」圖案T恤帥爆！GU《鬼滅》新聯名太欠敗

►《鬼滅之刃》炭治郎耳環實體化！形狀、花紋神還原　女生戴超氣質

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

關鍵字：

鬼滅之刃, 高田織物, 布條, 榻榻米, 日本, 手作, DIY
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

排隊人潮瘋搶UNIQLO「+J」系列　官網部分單品已售罄！銷售前5出爐

排隊人潮瘋搶UNIQLO「+J」系列　官網部分單品已售罄！銷售前5出爐

UNIQLO史努比毛毛睡衣、室內拖犯規可愛　全包起來冬天不冷了！

UNIQLO史努比毛毛睡衣、室內拖犯規可愛　全包起來冬天不冷了！

五款居家用品必收！吐司床墊越睡越餓、小幽靈筷架排排站太可愛

五款居家用品必收！吐司床墊越睡越餓、小幽靈筷架排排站太可愛

Dior星星拉鍊化妝包才978元！打開竟有保養品＋香水　划算到爆炸 1折起！誠品史上最大「萬物特賣會」　文具銅板價、外文書百元有找 IU穿「低胸裝」性感美照連發　最新燒酒廣告仙到不像話，網：醉了 UNIQLO「＋J」明天開賣必搶單品看這邊！精品級襯衫、毛衣千元入手 現省近千元！絕美玫瑰粉大同電鍋3490元→2699元 想剪短髮快看6款大勢範本！依臉型挑選捲度　顯嫩又能修出V線條 股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面